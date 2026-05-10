Cuca elogia Neymar após vitória, às vésperas da convocação de Ancelotti: 'Lances geniais' Estadão Conteúdo 10.05.26 21h57 O atacante Neymar contou com um importante aliado no seu objetivo de integrar a lista final de Carlo Ancelotti, que será divulgada no dia 18 de maio, para participar da Copa do Mundo. Na coletiva, o técnico Cuca exaltou a sua atuação nos 2 a 0 sobre o Red Bul Bragantino neste domingo, na Vila Belmiro. "Neymar fez um bom jogo. Prendeu a bola, criou, tem lances geniais que deixa o cara para fazer o gol. Fez um golaço, participou indiretamente do segundo gol e teve uma participação muito boa", afirmou o comandante. O craque da camisa dez terá ainda mais dois compromisso para mostrar serviço ao treinador italiano. No meio da semana, o Santos enfrenta o Coritiba pela Copa do Brasil. Já no fim de semana, o mesmo rival paranaense vai estar novamente diante do Santos, em São Paulo, mas pelo Brasileirão. Na corrida contra o tempo para aproveitar os últimos jogos antes da convocação final, Neymar valorizou não só a vitória deste domingo, mas também o gol marcado. "Feliz pelo gol, feliz por ajudar a equipe e principalmente por vencer (o jogo), que é o mais importante. Estávamos há um tempo sem ganhar e não poderíamos deixar de escapar hoje de jeito nenhum. Fico feliz pelos três pontos". No meio de semana, o Santos tem um decisão pela frente, quanto enfrenta o Coritiba no Sul, em partida que vale a classificação para a sequência da Copa do Brasil. No confronto da ida, na Vila Belmiro, o time comandado pelo técnico Cuca ficou no 0 a 0. "Capacidade (de vencer fora) a gente tem. Claro que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai se preparar para a quarta-feira, afirmou o jogador que dedicou a vitória à sua mãe Nadine, que estava nos camarotes. Com um beijo e um abraço, ele a presenteou ainda no intervalo da partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Santos vestiário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00