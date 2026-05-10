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Cuca elogia Neymar após vitória, às vésperas da convocação de Ancelotti: 'Lances geniais'

Estadão Conteúdo

O atacante Neymar contou com um importante aliado no seu objetivo de integrar a lista final de Carlo Ancelotti, que será divulgada no dia 18 de maio, para participar da Copa do Mundo. Na coletiva, o técnico Cuca exaltou a sua atuação nos 2 a 0 sobre o Red Bul Bragantino neste domingo, na Vila Belmiro.

"Neymar fez um bom jogo. Prendeu a bola, criou, tem lances geniais que deixa o cara para fazer o gol. Fez um golaço, participou indiretamente do segundo gol e teve uma participação muito boa", afirmou o comandante.

O craque da camisa dez terá ainda mais dois compromisso para mostrar serviço ao treinador italiano. No meio da semana, o Santos enfrenta o Coritiba pela Copa do Brasil. Já no fim de semana, o mesmo rival paranaense vai estar novamente diante do Santos, em São Paulo, mas pelo Brasileirão.

Na corrida contra o tempo para aproveitar os últimos jogos antes da convocação final, Neymar valorizou não só a vitória deste domingo, mas também o gol marcado.

"Feliz pelo gol, feliz por ajudar a equipe e principalmente por vencer (o jogo), que é o mais importante. Estávamos há um tempo sem ganhar e não poderíamos deixar de escapar hoje de jeito nenhum. Fico feliz pelos três pontos".

No meio de semana, o Santos tem um decisão pela frente, quanto enfrenta o Coritiba no Sul, em partida que vale a classificação para a sequência da Copa do Brasil. No confronto da ida, na Vila Belmiro, o time comandado pelo técnico Cuca ficou no 0 a 0.

"Capacidade (de vencer fora) a gente tem. Claro que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai se preparar para a quarta-feira, afirmou o jogador que dedicou a vitória à sua mãe Nadine, que estava nos camarotes. Com um beijo e um abraço, ele a presenteou ainda no intervalo da partida.

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