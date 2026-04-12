Cruzeiro vira sobre o Red Bull Bragantino e pode deixar o Z-4 na próxima rodada Estadão Conteúdo 12.04.26 20h46 O Cruzeiro ganhou um respiro dentro da zona de rebaixamento neste domingo. O time superou a falha do goleiro Matheus Cunha e buscou um resultado essencial ao virar o placar por 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista saiu na frente no início do jogo, com Matheus Cunha falhando em chute de Andrés Hurtado. O goleiro foi bastante vaiado no decorrer do jogo, e ganhou alívio quando Villarreal igualou o marcador ainda na primeira etapa. Com outra postura, virou o placar cedo no segundo tempo, com Christian pegando o rebote do goleiro Volpi. Com o resultado, o Cruzeiro agora chegou a 10 pontos, saindo da vice-lanterna e subindo para o 17º lugar, um a menos que o Corinthians, primeiro time fora da zona vermelha. Já o Red Bull Bragantino segue na zona intermediária, na nona colocação, com 14 pontos. O Cruzeiro começou a partida atrás do marcador. Com cinco minutos, no primeiro bom ataque do Red Bull Bragantino abriu o placar. Andrés Hurtado recebeu na direita e bateu rasteiro, sem força, mas o goleiro Matheus Cunha acabou aceitando. O arqueiro passou a ser vaiado pela torcida boa parte do jogo. O time paulista seguiu na marcação média e quase ampliou com Juninho Capixaba, perdendo grande chance. Sem conseguir encontrar espaço, o time mineiro passou a abusar do lançamento longo e acumulava erros. Até que na insistência de Fagner, achou lindo passe em profundidade para Villarreal bater cruzado e deixar tudo igual, aos 18. A partir do empate, o confronto ficou mais aberto, com a dupla se alternando no setor ofensivo. Villarreal saiu como vilão, ao perder duas grandes chances de virar o placar. Na volta do intervalo, foi a vez do Cruzeiro marcar com cinco minutos. Adotando outra postura, de pressão alta, Kaiki Bruno lançou Villarreal, que parou novamente em Volpi, mas no rebote Christian venceu a defesa da defesa paulista e virou o marcador. O Red Bull Bragantino até tentou responder, mas ficava na retaguarda de um contra-ataque adversário e rodava a bola em busca de um espaço. Com o passar do tempo, o time paulista foi conseguindo empurrar o Cruzeiro no campo de defesa. Mais compacto, ainda não dava espaço para o contragolpes. Na reta final, o time mineiro encaixou a marcação e não dava brechas para ser surpreendido. Os últimos minutos foram de um Red Bull Bragantino alçando bolas na área do Cruzeiro, que se virou como pode e garantiu a virada. A dupla agora tem compromissos no meio de semana pelas competições da Conmebol. Pela Libertadores, o Cruzeiro recebe o Universidad Católica-CHI, às 19h, no Mineirão, enquanto pela Copa Sul-Americana o Red Bull Bragantino encara o Blooming-BOL, na quinta-feira, às 21h30, no estádio Cícero de Marques Souza. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO CRUZEIRO - Matheus Cunha; Fagner (Kauê Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba) e Kaiki Bruno; Lucas Silva (Matheus Henrique), Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Villarreal (Bruno Rodrigues). Técnico: Arthur Jorge. RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Andrés Hurtado (Rodriguinho), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Eric Ramires), Matheus Fernandes (Gustavinho) e Ignacio Sosa (Ryan Augusto); Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Vinicinho (Jhuan Nunes). Técnico: Vagner Mancini. GOLS - Andrés Hurtado, aos cinco, Villarreal, aos 18 minutos do primeiro tempo. Christian, aos quatro minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Ignacio Sosa e Gustavo Marques. ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC). RENDA - R$ 1.452.216,00. PÚBLICO - 38.674 torcedores. LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). 