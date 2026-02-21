Cruzeiro vence Pouso Alegre por 2 a 1 e larga na frente nas semifinais do Mineiro Estadão Conteúdo 21.02.26 22h02 O Cruzeiro largou na frente nas semifinais do Campeonato Mineiro ao vencer por 2 a 1 o Pouso Alegre, neste sábado, no estádio Manduzão, na cidade de Pouso Alegre, localizado no Sul de Minas Gerais. Os gols foram marcados no segundo tempo por Lucas Silva e Bruno Rodrigues, que recentemente foi emprestado pelo Palmeiras. Romarinho, de pênalti, diminuiu para o time da casa nos minutos finais. Esta vitória deu ao Cruzeiro a vantagem que pretendia o técnico Tite para ter mais tranquilidade no jogo de volta, no qual vai poder até empatar para ir à final da temporada diante do vencedor da outra semifinal entre América e Atlético-MG. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, no Mineirão, a partir das 18h30. O Pouso Alegre, clube fundado há 112 anos, já comemorou o fato de ter chegado às semifinais pela primeira vez na história. E também ficou com o título simbólico de "campeão do interior". O troféu foi entregue após o jogo para delírio da torcida. Sem o artilheiro Kaio Jorge, machucado, o Cruzeiro apresentou o colombiano Villarreal no comando de ataque. E começou o jogo exercendo forte pressão em cima do time da casa. Criou várias chances, principalmente em jogadas aéreas, e acertou o travessão numa cabeçada de Villalba, aos 11 minutos. Pouco depois, Gerson até balançou as redes, mas houve impedimento no lance. O Pouso Alegre sentiu a pressão, recuou suas linhas e quase não chegou ao ataque. Mesmo assim arrancou gritos de apoio quando tentou chegar no ataque. Nos camarotes do Manduzão, figuras ilustres. Uma delas, Falcão, "o maior de todos os tempos no futsal", que veio apoiar o filho, o lateral Enzo Mendes, que esteve no banco de reservas. Outro personagem que chamou atenção foi Rivaldo, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002. O ritmo de jogo não mudou no segundo tempo e o visitante teve paciência para alcançar os seus gols. O primeiro saiu aos 19 minutos, quando Lucas Silva recebeu a bola na intermediária sem marcação e arriscou o chute de longe. A bola desviou no meio do caminho e entrou no alto, surpreendendo o goleiro Thiago Braga. O segundo gol foi marcado por Bruno Rodrigues, atacante que fez sua reestreia no Cruzeiro. William fez boa jogada na linha de fundo, impedindo a saída de bola e cruzando à meia altura em direção à pequena área. A bola desviou na defesa e sobrou na segunda trave para a cabeçada de Bruno Rodrigues, aos 29 minutos. Nos minutos finais, o Pouso Alegre fez o gol de honra, num pênalti cometido por Villalba em cima de Gabriel Tota. Na cobrança, Romarinho chutou forte e rasteiro no canto esquerdo de Cássio, que escolheu o canto certo, mas não alcançou a bola. Os últimos minutos foram de pressão do time da casa. O Cruzeiro vira a chave no meio de semana e vai enfrentar o Corinthians, quarta-feira, às 20h, no Mineirão, pela quarta rodada do Brasileirão. FICHA TÉCNICA POUSO ALEGRE 1 X 2 CRUZEIRO POUSO ALEGRE - Thiago Braga; Da Silva, Victão, Xandão e Matheus Nunes (Pedro Arthur); Magé, Romarinho, Alexandre (De Paula) e Gabriel Tota; Thiago Rubim (Diego Porfírio) e Marcelo Cauã (Jhonatan Kauan). Técnico: Danilo. CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Wallace), Christian (Wanderson) e Gerson; Matheus Pereira (Kaique Kenji) e Villarreal (Bruno Rodrigues). Técnico: Tite. GOLS - Lucas Silva, aos 18, Bruno Rodrigues, aos 29 e Romarinho, aos 43 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Xandão, Romário, Magé (Pouso Alegre) e Villalba (Cruzeiro). ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento. RENDA - R$ 1.295.000,00. PÚBLICO - 13.632 torcedores. LOCAL - Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG). Palavras-chave futebol Mineiro Cruzeiro Porto Alegre 