Cruzeiro renova com volante Lucas Silva até 2027: 'Amo muito esse clube'

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do volante Lucas Silva até o fim de 2027. O vínculo anterior era válido até o fim de 2026, mas a assinatura da extensão foi formalizada no início da tarde, consolidando a permanência de um dos líderes técnicos e emocionais do elenco celeste.

"Respeito muito essa camisa, amo esse clube. Contem comigo até 2027 e por muito mais. Sou cria da Toca e espero continuar fazendo história. Vamos juntos", disse Lucas após receber elogios de Pedro Lourenço, dono da SAF da equipe mineira.

Na atual temporada, Lucas Silva se firmou como capitão da equipe em diversos jogos e tem sido peça fundamental no esquema do técnico Leonardo Jardim. Em 2025, o meio-campista soma 20 partidas e um gol marcado, além de protagonizar uma série de atuações consistentes no setor central, tanto na saída de bola quanto na marcação.

Com uma trajetória vitoriosa na Toca da Raposa, Lucas somou também 50 jogos e dois gols pela equipe apenas em 2024. Pelo clube, já levantou dois títulos do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014) e duas Copas do Brasil (2017 e 2018), construindo uma identificação sólida com a torcida cruzeirense ao longo dos anos.

A renovação acontece em um momento positivo da equipe, que vive grande fase no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ocupa a vice-liderança da tabela, com 24 pontos - os mesmos do líder Flamengo - e tem mostrado consistência dentro e fora de casa. O desempenho tem sido impulsionado, em parte, pela estabilidade do meio-campo, setor onde Lucas Silva atua como referência.

Durante a pausa para o Mundial de Clubes, o clube mineiro aproveita para intensificar a preparação física e tática visando à sequência da competição. O próximo compromisso do Cruzeiro será no dia 13 de julho, às 20h30, contra o Grêmio, no Mineirão, pela 13ª rodada.