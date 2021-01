Cruzeiro encaminha empréstimo de Sassá para o Marítimo-POR

O Cruzeiro está encaminhando a saída do atacante Sassá. O destino do atacante será o Marítimo, de Portugal. A informação foi veiculada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Sassá vai ficar na equipe portuguesa até o fim de 2021, com a Raposa bancando parte dos salários do jogador, que tem um dos maiores salários do atual elenco, muito acima do teto estabelecido pelo clube.

Sassá não teve bons momentos em sua volta ao Cruzeiro, após o empréstimo para o Coritiba. Na Série B, jogou apenas 11 vezes sem marcar gols. No total pelo clube, também não teve um grande desempenho. São 81 partidas, indo 20 vezes às redes desde que veio do Botafogo, em 2017. O atacante esteve nas campanhas dos títulos da Copa do Brasil de 2017 e 2018.