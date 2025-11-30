Cruzeiro empata com Ceará no Brasileirão e dá adeus ao título

Cruzeiro e Ceará empataram em 1 a 1 neste sábado, na Arena Castelão, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou a invencibilidade do Cruzeiro para 11 jogos, mas impediu o time mineiro de assumir a vice-liderança da competição. Além disso, encerrou suas chances matemáticas de título.

O Ceará, por sua vez, somou um ponto importante em casa. Contudo, o clube segue com a permanência na elite do futebol brasileiro ameaçada na reta final do campeonato.

A igualdade no placar, portanto, trouxe consequências distintas para ambos os clubes na tabela da Série A, movimentando a disputa tanto na parte de cima quanto na parte de baixo.

Cruzeiro: O cenário após o empate

O empate manteve o Cruzeiro na terceira posição da tabela, com 69 pontos conquistados. A equipe mineira já tem sua vaga assegurada na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2026.

O clube ainda pode superar o Palmeiras, que soma 70 pontos, na disputa pelo segundo lugar. No entanto, o Cruzeiro não alcança mais o Flamengo, líder com 75 pontos, na briga pelo título nacional.

Mesmo que se igualasse em pontos, o Cruzeiro perderia no critério de desempate de número de vitórias (22 a 19), que é favorável ao time carioca.

Próximos desafios e foco da Raposa

O Cruzeiro ainda tem mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. O time mineiro receberá o Botafogo no Mineirão e, na sequência, enfrentará o Santos fora de casa.

Apesar dos compromissos na Série A, o foco principal do time celeste está nas semifinais da Copa do Brasil. As partidas estão programadas para 10 e 14 de dezembro contra o Corinthians.

A outra semifinal da competição nacional terá o confronto carioca entre Vasco e Fluminense, prometendo grandes emoções no torneio mata-mata.

Ceará: Luta contra o rebaixamento e tabela difícil

O Ceará, que vinha de duas derrotas seguidas para Internacional (2 a 1) e Mirassol (3 a 0), chegou aos 43 pontos com o empate. O time ocupa a 14ª posição na tabela do Brasileirão.

A permanência do clube na elite do futebol brasileiro segue ameaçada nas rodadas finais. A tabela do Ceará é considerada complicada, com adversários de peso nas últimas partidas.

O próximo confronto do Ceará será contra o Flamengo, na quarta-feira, no Maracanã, em um jogo que pode definir o título do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time cearense receberá o Palmeiras em casa.

Primeiro tempo: Poucas chances para ambos

O primeiro tempo da partida foi marcado por poucas chances claras de gol e rara emoção. O Ceará tentou mostrar disposição ofensiva, mas sem conseguir finalizar com perigo real.

A primeira oportunidade da equipe cearense ocorreu aos 15 minutos, em chute de longe de Galeano que foi defendido pelo goleiro Cássio. Aos 41, após cobrança de escanteio, Willian Machado subiu e cabeceou no canto, mas Cássio novamente fez a defesa.

O Cruzeiro também teve uma atuação tímida na etapa inicial. Sem a presença de Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 21 gols, coube a Gabigol liderar o ataque.

Christian chegou a balançar as redes por duas vezes, aos 31 e 44 minutos. Ambos os lances foram anulados por impedimento: Gabigol no primeiro, Christian no segundo, respectivamente.

Segundo tempo: Ceará marca, Cruzeiro empata

O segundo tempo começou mais movimentado, com o Cruzeiro ensaiando ser mais agressivo em busca do gol. No entanto, foi o Ceará quem abriu o placar aos 10 minutos da etapa final.

Em um contra-ataque pela esquerda, o meia Lucas Mugni ajeitou a bola para Vinícius Zanocelo, que chutou forte e rasteiro, balançando as redes. A bola ainda tocou no goleiro Cássio antes de entrar.

Apesar de não fazer uma boa apresentação, o Cruzeiro chegou ao empate aos 25 minutos. Após jogada de Kaiki Bruno pela esquerda, ele chutou forte, a bola desviou e foi rebatida pelo goleiro Bruno Ferreira.

A bola bateu no zagueiro Willian Machado, que marcou um gol contra, igualando o placar. Depois do empate, os técnicos promoveram uma série de substituições.

O ritmo do jogo diminuiu consideravelmente, com as equipes abandonando a ambição de buscar a vitória. A chance de ouro esteve nos pés de Galeano, que, após rebote de Cássio, ajeitou e bateu para fora, ao lado da trave.

Ficha Técnica: Ceará 1 x 1 Cruzeiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Gols:

Vinícius Zanocelo (Ceará), aos 10 minutos do segundo tempo

Willian Machado (Ceará), contra, aos 25 minutos do segundo tempo

Cartões Amarelos:

Ceará: Matheus Bahia, Willian Machado

Cruzeiro: Walace, Lucas Silva, Matheus Pereira e Gabigol

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Renda e Público: Não disponíveis

Equipes:

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo (Richardson), Diego (Fernando Sobral) e Lucas Mugni (Vina); Galeano, Pedro Raul (Aylon) e Fernandinho (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Walace (Matheus Henrique), Lucas Silva (Japa), Christian (Eduardo) e Matheus Pereira; Arroyo (Sinisterra) e Gabigol (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim.