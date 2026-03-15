Cruzeiro e Vasco empatam em jogo eletrizante no Mineirão Estadão Conteúdo 15.03.26 23h02 Cruzeiro e Vasco empatam em jogo eletrizante no Mineirão O Mineirão, mais uma vez, foi palco de um jogo de gigantes do Brasileirão na noite deste domingo. Em partida válida pela sexta rodada da competição nacional, o Cruzeiro recebeu o Vasco, e em um duelo com virada, expulsão e muita emoção até o fim, ficou no empate por 3 a 3 com o rival carioca. Após um primeiro tempo de domínio, o time mineiro viu o Vasco virar logo no início da segunda etapa com dois gols de Barros, que minutos depois acabou expulso e deu ao Cruzeiro a chance de evitar o pior em seus domínios. Com o resultado, porém, o time de Belo Horizonte segue sem vencer na atual edição do Brasileirão, foi a três pontos e termina a rodada na vice-lanterna. Do outro lado, o time carioca foi a cinco e pulou para o 15° lugar. O duelo de apertados do Brasileirão começou agitado em Belo Horizonte. Após um início de equilíbrio, o Cruzeiro conseguiu se sobressair logo aos sete, quando Matheus Pereira lançou na área para Kaiki Bruno, que mandou de cabeça para o meio e Christian, também de cabeça, balançou as redes de Léo Jardim, abrindo o marcador para o time da casa. O time mineiro quase fez mais um aos 19, quando Matheus Henrique tabelou com Matheus Pereira e bateu colocado, rente à trave. O Vasco conseguiu responder logo depois, quando Andrés Gómez recebeu de Tchê Tchê, tocou de cavadinha e acertou o travessão. Entretanto, após o início forte, o jogo caiu em rendimento e só voltou a ter uma grande chance aos 47, quando Tchê Tchê tabelou com Paulo Henrique, e após desvio da defesa, mandou para o gol, mas William, em cima da linha, tirou de ombro e evitou o empate. Na volta para o segundo tempo, porém, o jogo mudou completamente de cenário em menos de 10 minutos. Aos cinco, Paulo Henrique cortou para o meio e bateu para defesa de Matheus Cunha, que mandou para escanteio. Na cobrança, Cuiabano mandou na cabeça de Barros, que mandou para o fundo do gol e empatou a partida. Logo depois, aos oito, foi a vez de Paulo Henrique fazer boa jogada pela direita e cruzar para Cuiabano, que parou em defesa de Matheus Cunha. Porém, no rebote, Barros, novamente de cabeça, virou o duelo. Entretanto, o camisa 88 do Vasco foi do céu ao inferno em poucos minutos. Aos 10, o volante fez falta dura em Matheus Pereira, e após análise do VAR, foi expulso. Renato Gaúcho então tirou dois pontas e colocou dois laterais, para reforçar o time defensivamente. Porém, a estratégia não vingou. Aos 23, Gerson bateu para defesa de Léo Jardim, que pegou mais uma logo depois, em chute de William. A pressão do time da casa, entretanto, surtiu efeito no minuto seguinte. Aos 24, William cruzou para Chico da Costa, que mandou de cabeça e contou com desvio de Villarreal para matar o goleiro do Vasco e empatar a partida. Após o gol, a pressão do time mineiro aumentou ainda mais. Porém, a partida guardava novos episódios. Aos 40, em uma das poucas vezes em que o Vasco foi ao ataque após a expulsão, Paulo Henrique tocou para Puma Rodríguez, que ajeitou de calcanhar para Brenner bater da entrada da área, desviar em William e matar Matheus Cunha, colocando o time carioca à frente no placar mais uma vez. Porém, mais uma vez, a pressão mineira foi fatal para o time de Renato Gaúcho. Após Matheus Pereira e Chico da Costa levarem muito perigo a Léo Jardim, aos 49, Kauã Moraes cruzou pela direita e Japa, de cabeça, empatou o duelo outra vez. Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a sétima rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Cruzeiro vai até à Arena da Baixada para encarar o Athletico-PR, a partir das 19h30. Logo depois, às 21h30, é a vez do Vasco encarar o Fluminense, no Maracanã. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 3 X 3 VASCO CRUZEIRO - Matheus Cunha; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Lucas Villalba (Wanderson) e Kaiki Bruno; Matheus Henrique (Japa), Lucas Silva (Villarreal), Matheus Pereira, Gerson e Christian (Arroyo); Chico da Costa. Técnico: Tite. VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura (JP), Tchê Tchê (Lucas Freitas) e Barros; Nuno Moreira (Brenner), David (Lucas Piton) e Andrés Gómez (Puma Rodríguez). Técnico: Renato Gaúcho. GOLS - Christian, aos sete minutos do primeiro tempo. Barros, aos seis e oito, Villarreal, aos 24, e Brenner, aos 40, e Japa, aos 49 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Andrés Gómez, Matheus Pereira, Johan Rojas e Brenner. CARTÃO VERMELHO - Barros. RENDA - R$ 855.327,00. PÚBLICO - 22.352 torcedores. ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR). LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave BRASILEIRÃO/CRUZEIRO X VASCO/RODADA COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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