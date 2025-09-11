Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cruzeiro despacha rival Atlético-MG e encara o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

Maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro segue vivo na busca do seu sétimo título. Depois de vencer por 2 a 0 na ida, o time azul de Minas Gerais voltou a vencer o clássico mineiro diante do Atlético-MG, repetindo o placar de 2 a 0, no Mineirão, para carimbar sua classificação para as semifinais do mata-mata, e carimbar a estreia de Jorge Sampaoli no rival. Kaio Jorge, duas vezes, foi o herói do confronto, com três gols marcados no agregado.

Será a 12ª semifinal do Cruzeiro em sua história, em busca de um título que não vence desde 2018, quando levantou a taça contra o Corinthians, curiosamente, seu adversário na próxima fase. As datas e ordem dos mandos ainda serão definidos pela CBF. Além disso, o Cruzeiro ainda embolsou mais R$ 9.922.500 em premiação.

Já o Atlético-MG vive momento de crise, nem mesmo a estreia do novo treinador mudou o panorama do clube, que agora tem a Sul-Americana e a busca por uma melhor colocação no Brasileiro para tentar salvar a temporada, marcada por problemas financeiros e crises internas.

O clássico começou com o Cruzeiro já aumentando sua vantagem. Logo com quatro minutos, pela bola aérea, Kaio Jorge pegou a sobra após desvio de Fabrício Bruno para marcar. O gol cedo aumentou a tranquilidade do time de Leonardo Jardim, que seguiu dominando o meio de campo, com mais posse de bola e vencendo as disputas no meio de campo.

Além disso, ocupava bem o campo de ataque e neutralizava qualquer tentativa individual de Hulk. Do outro lado, o Atlético-MG não conseguiu colocar em prática a principal característica do treinador, que é a troca de passes e teve raras aparições ofensivas, como um chute de Igor Gomes para fora e uma finalização de Arana, defendida por Cássio.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro repetiu a estratégia e marcou com dois minutos. William pegou a sobra e arriscou de fora da área e Kaio Jorge desviou no caminho para ampliar o marcador. Com a classificação praticamente encaminhada, os ânimos ficaram exaltados em campo, com muitas discussões e faltas, como é de praxe no clássico mineiro.

O Atlético-MG tentava ir para o tudo ou nada, formando uma blitz para diminuir o prejuízo, a noite não era atleticana, quando Hulk carimbou o travessão. O lance acordou o Cruzeiro, que voltou a tomar conta do clássico. Christian parou em Everson e Sinisterra perdeu grande chance de marcar o terceiro. Na reta final, a missão ficou mais fácil quando Arana foi expulso após agredir Matheus Henrique. Com a classificação mais que encaminhada, o Cruzeiro apenas administrou o placar até o final.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Vilalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Christian (Sinisterra), Matheus Pereira (Eduardo) e Wanderson (Matheus Henrique); Kaio Jorge (Gabriel). Técnico: Leonardo Jardim.

ATLÉTICO-MG - Everson; Gabriel Menino (Rony), Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Igor Gomes (Alan Franco); Hulk e Cuello (Reinier). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS - Kaio Jorge, aos quatro minutos do primeiro tempo. Kaio Jorge, aos dois minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wanderson e Matheus Henrique (Cruzeiro); Hulk e Cuello (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO - Guilherme Arana (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 6.487.220,04.

PÚBLICO - 61.584 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

Cruzeiro

Atlético-MG
Esportes
.
