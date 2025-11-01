Cruzeiro conta com brilho de Kaio Jorge e supera o Vitória no Brasileirão

O Cruzeiro contou com brilho de Kaio Jorge para vencer mais uma no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, bateu o Vitória por 3 a 1, com dois gols do artilheiro. A partida, válida pela 31ª rodada, foi realizada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Os dois gols foram muito importantes para Kaio Jorge, que chegou a 22 na temporada, sendo 17 no Brasileirão, em que é artilheiro. Ele, porém, não marcava há seis partidas na temporada e há sete na Série A.

O Cruzeiro agora está há seis jogos invicto, sendo duas vitórias e quatro empates. Com 60 pontos, aparece em terceiro lugar, atrás de Palmeiras e Flamengo.

O Vitória, que já vinha de revés para o Corinthians, por 1 a 0, segue com 31 pontos, abrindo a zona de rebaixamento (Z-4), em 17º com 31. O Santos, 16º, tem 33.

O Cruzeiro começou o jogo com tudo e com menos de cinco minutos de jogo teve um pênalti a seu favor. Kaio Jorge ganhou na corrida e foi derrubado pelo goleiro Thiago Couto. O árbitro foi chamado pelo VAR e marcou após revisão. Na cobrança, o próprio atacante bateu firme para fazer 1 a 0. O goleiro até pulou no canto certo, mas não conseguiu defender.

A principal resposta do Vitória saiu dos pés de Cantalapiedra, que pegou rebote na esquerda e chutou de primeira, mas a bola parou na trave de Cássio.

Aos 22, porém, o Cruzeiro marcou mais um. Kaiki Bruno deu passe perfeito para Kaio Jorge, que disparou, saiu na cara do goleiro e não desperdiçou. O VAR precisou analisar o lance por possível impedimento, mas Kaio Jorge se posicionou muito bem e o gol foi validado.

Em um primeiro tempo bem movimentado, o Vitória não desistiu tão fácil. Teve boa chegada com chute de fora da área de Matheuzinho, mas Cássio fez bela defesa e ainda pegou o rebote. Aos 36, o time baiano descontou em lance de bola parada. Cantalapiedra cobrou escanteio e Willian Oliveira subiu bem na primeira trave para desviar de cabeça: 2 a 1.

Kaio Jorge ainda acertou um chute na trave e Cássio fez defesas importantes. Aos 44, quem marcou novamente foi o Cruzeiro. Após saída de bola errada do Vitória, o Cruzeiro armou rápido contra-ataque. Arroyo foi acionado na direita da área e conseguiu chutar rápido, no cantinho do goleiro, para fazer 3 a 1.

O segundo tempo foi bem mais tranquilo que o primeiro, mas algumas chances foram criadas. Logo no começo, o Cruzeiro quase ampliou quando Arroyo recebeu na esquerda, deu um belo corte no zagueiro, mas não enganou o goleiro Thiago Couto, que saiu bem para evitar o gol.

Tranquilo no jogo, o Cruzeiro teve mais algumas chegadas e seguiu rondando a área do Vitória, que ficou acuado. Nas poucas chances que teve, principalmente na bola parada, o time baiano não conseguiu levar perigo e o placar não se alterou. No último lance do jogo, Gabigol ainda arriscou de longe, mas parou no travessão.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira para a 32ª rodada. Às 19h, o Vitória recebe o Internacional no Barradão, em Salvador (BA). Mais tarde, às 20h, o Cruzeiro visita o Grêmio em Porto Alegre (RS), em duelo de gigantes nacionais.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 1 VITÓRIA

CRUZEIRO - Cássio; William, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Christian (Eduardo) e Matheus Pereira (Japa); Arroyo (Gabigol) e Kaio Jorge (Sinisterra). Técnico: Leonardo Jardim.

VITÓRIA - Thiago Couto; Neris, Camutanga (Edu) e Zé Marcos (Osvaldo); Cantalapiedra, Dudu (Pepê), Willian Oliveira, Matheuzinho (Kike Saverio) e Ramon; Erick e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Kaio Jorge, aos sete e aos 22, Willian Oliveira, aos 36, e Arroyo, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - William, Jonathan Jesus, Christian e Gabigol (Cruzeiro). Camutanga, Edu, Zé Marcos e Dudu (Vitória).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

PÚBLICO - 59.587 torcedores.

RENDA - R$ 2.315.767,50.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).