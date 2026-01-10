Cruzeiro anuncia a contratação do meia Gerson por cinco anos

O Cruzeiro anunciou, na manhã deste sábado, a contratação do meio-campista Gerson, que defendia o Zenit, da Rússia, desde que deixou o Flamengo. O jogador de 28 anos assinou contrato até o fim de 2030 com o clube mineiro.

"Agora sou Cabuloso", afirmou o meia em um bem-humorado vídeo publicado pelo clube celeste no Instagram, em alusão ao game Grand Theft Auto (GTA), no qual Gerson percorre áreas internas do CT e recebe a camisa 97 do presidente cruzeirense, Pedro Lourenço.

O meia chegou a Belo Horizonte na sexta-feira, quando realizou os exames médicos, e foi recebido com grande festa pela torcida. O atleta aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Tite.

Gerson foi contratado pelo Zenit em julho de 2025, após brilhar com a camisa do Flamengo, onde conquistou duas Copas Libertadores, três Brasileiros e uma Copa do Brasil, entre outros títulos. Em sua curta passagem pelo futebol russo, o meia sofreu com lesões e só disputou 12 partidas, marcando um gol.

Com a proximidade da Copa do Mundo, Gerson decidiu retornar ao Brasil em busca de visibilidade após ficar fora das últimas convocações do técnico Carlo Ancelotti. O Cruzeiro desembolsou cerca de 27 milhões de euros (R$ 168,7 milhões) ao clube russo, pouco mais que o valor da multa rescisória paga pelo Zenit ao Flamengo, para contar com o meia.