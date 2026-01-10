Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cruzeiro anuncia a contratação do meia Gerson por cinco anos

O meia chegou a Belo Horizonte na sexta-feira

Estadão Conteúdo

O Cruzeiro anunciou, na manhã deste sábado, a contratação do meio-campista Gerson, que defendia o Zenit, da Rússia, desde que deixou o Flamengo. O jogador de 28 anos assinou contrato até o fim de 2030 com o clube mineiro.

"Agora sou Cabuloso", afirmou o meia em um bem-humorado vídeo publicado pelo clube celeste no Instagram, em alusão ao game Grand Theft Auto (GTA), no qual Gerson percorre áreas internas do CT e recebe a camisa 97 do presidente cruzeirense, Pedro Lourenço.

O meia chegou a Belo Horizonte na sexta-feira, quando realizou os exames médicos, e foi recebido com grande festa pela torcida. O atleta aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Tite.

Gerson foi contratado pelo Zenit em julho de 2025, após brilhar com a camisa do Flamengo, onde conquistou duas Copas Libertadores, três Brasileiros e uma Copa do Brasil, entre outros títulos. Em sua curta passagem pelo futebol russo, o meia sofreu com lesões e só disputou 12 partidas, marcando um gol.

Com a proximidade da Copa do Mundo, Gerson decidiu retornar ao Brasil em busca de visibilidade após ficar fora das últimas convocações do técnico Carlo Ancelotti. O Cruzeiro desembolsou cerca de 27 milhões de euros (R$ 168,7 milhões) ao clube russo, pouco mais que o valor da multa rescisória paga pelo Zenit ao Flamengo, para contar com o meia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro

Gerson
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 

11.01.26 7h30

FUTEBOL

Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC

O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game

11.01.26 7h00

SUPERCOPA GRÃO PARÁ

Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados

FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará

11.01.26 0h04

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo

11.01.26 7h00

SUPERCOPA GRÃO PARÁ

Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados

FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará

11.01.26 0h04

Futebol

Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem

Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional

11.01.26 8h00

FUTEBOL

Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC

O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game

11.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda