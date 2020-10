Cristiano Ronaldo testa positivo novamente para Covid-19

Cristiano Ronaldo testou positivo para a Covid-19 novamente, segundo o Correio da Manhã”, e está descartado para o duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões na próxima quarta-feira. O teste PCR foi realizado seguindo os protocolos da Uefa e, de acordo com o protocolo da entidade, um jogador deve testar negativo uma semana antes de um confronto para poder participar.

Apesar do resultado, a Juventus ainda mantém esperanças de que o português possa entrar em campo, uma vez que as informações indicam que a carga viral do camisa sete era muito baixa. A Velha Senhora deve pedir para que a Uefa permita a realização de um novo exame 48 horas antes da partida do dia 28 de outubro.

O atacante foi diagnosticado com o novo coronavírus no último dia 13 de outubro, quando estava defendendo a seleção portuguesa durante a disputa da Liga das Nações. Caso não entre em campo, o duelo tão aguardado entre Messi e Cristiano Ronaldo pela fase de grupos da Champions League terá que ser adiado.