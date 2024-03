Cristiano Ronaldo se desculpa por gesto obsceno na Liga Saudita: 'Não vou voltar a fazer'

O craque Cristiano Ronaldo foi punido na Liga Saudita de futebol após fazer um gesto "obsceno" durante uma comemoração de gol pelo Al-Nassr. Neste domingo (10), o atacante português falou com a imprensa como parte dos compromissos das quartas de final da Liga dos Campeões Asiática, e comentou sobre o caso polêmico.

"Sempre respeitarei as culturas de todos os países, como respeitei até hoje, mas nem sempre aquilo que as pessoas veem é a realidade. Como disse e vou voltar a dizer, é óbvio que não o vou voltar a fazer, neste país, mas, na Europa, é muito normal. Às vezes, a paixão e a emoção do jogo leva-nos a cometer alguns erros", declarou o craque português.

O jogador foi suspenso por uma partida após comemorar um gol contra o Al-Shabab e provocar a torcida adversária. O atacante gesticulou algumas vezes com os braços em direção à região pélvica. Durante sua defesa, o CR7 já havia afirmado que a atitude era algo comum na Europa. Mas, o Comitê de Ética e Disciplina da Liga Saudita não acatou o pedido de defesa.

"Ninguém é perfeito, a vida é feita de erros. Quanto menos a gente fizer durante a nossa vida, durante a nossa experiência, melhor. Aquilo que posso prometer é que sou um jogador que dá tudo dentro de campo, um jogador com paixão, um jogador que quer ganhar sempre", pontuou o jogador.

Cristiano Ronaldo ainda destacou que sempre foi respeitoso com os adversários e que não é a favor do "anti-jogo".

"Sou um jogador que não gosta de ver pessoas fazendo anti-jogo. Muitas das vezes, as pessoas têm uma má interpretação daquilo que eu possa demonstrar, mas nem sempre é aquilo que as pessoas pensam que é", disse o atacante do Al-Nassr.

Além da suspensão, o português teve de pagar uma multa de 10 mil riyal sauditas (mais de R$ 13 mil) e mais 20 mil riyal saudita (R$ 26 mil) para o Al-Shabab.

Agenda

Nesta segunda-feira (11), o Al-Nassr joga contra o Al Ain pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da AFC. O time árabe precisa da vitória por dois gols de diferença, pois perdeu para o rival por 1 a 0 na primeira partida.