Cristiano Ronaldo põe fim à greve e vai voltar a defender o Al-Nassr, diz jornal A atitude do atleta causou grande repercussão e gerou reação dos organizadores, que criticaram a sua postura. Estadão Conteúdo 09.02.26 15h32 O atacante português Cristiano Ronaldo já tem data para retornar aos gramados. O jogador decidiu encerrar a "greve" após um acordo com os dirigentes sauditas e deve reaparecer neste sábado, no confronto com o Al-Fateh, em partida válida pelo Campeonato Saudita. Um dos motivos para essa mudança de rumo na postura do atleta foi o pagamento de salários atrasados aos funcionários e colaboradores de seu clube, segundo informações do jornal português A Bola. Outro ponto que fez o atleta rever a sua posição foi a volta da autonomia de gestão para os principais dirigentes do clube. Com isso, João Coutinho (diretor esportivo) e José Semedo (CEO), que estavam suspensos pelo PIF (Fundo Soberano de Investimentos da Arábia Saudita) voltam a assumir suas funções. Neste período de protesto, Cristiano Ronaldo desfalcou o Al-Nassr em dois compromissos da competição. A atitude do atleta causou grande repercussão e gerou reação dos organizadores, que criticaram a sua postura. Antes do jogo do final de semana, que vai marcar o retorno do atleta português, o Al-Nassr vai a campo em partida contra o Arkadag, do Turcomenistão, pela Liga dos Campeões da Ásia. Apesar do acordo de paz selado, o astro não deve atuar no confronto já que não vem sendo utilizado nos embates do torneio continental. Com 22 jogos na temporada e 18 gols marcados pelo Al Nassr, o atleta de 41 anos é um dos pilares da equipe na busca pelo título. Na classificação, o clube atualmente ocupa a vice-liderança da Liga Saudita e tem um ponto a menos que o Al-Hilal, primeiro colocado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Al-Nassr Cristiano Ronaldo greve COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição 09.02.26 16h33 FUTEBOL Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo 09.02.26 14h43 Futebol FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’ Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 09.02.26 14h41 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 CASO NEYMAR Najila afirma que perdoaria Neymar: 'todo mundo pode errar' Modelo diz que conversaria com o jogador e que é possível perdoá-lo 10.02.26 0h10