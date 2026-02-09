Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cristiano Ronaldo põe fim à greve e vai voltar a defender o Al-Nassr, diz jornal

A atitude do atleta causou grande repercussão e gerou reação dos organizadores, que criticaram a sua postura.

Estadão Conteúdo

O atacante português Cristiano Ronaldo já tem data para retornar aos gramados. O jogador decidiu encerrar a "greve" após um acordo com os dirigentes sauditas e deve reaparecer neste sábado, no confronto com o Al-Fateh, em partida válida pelo Campeonato Saudita. Um dos motivos para essa mudança de rumo na postura do atleta foi o pagamento de salários atrasados aos funcionários e colaboradores de seu clube, segundo informações do jornal português A Bola.

Outro ponto que fez o atleta rever a sua posição foi a volta da autonomia de gestão para os principais dirigentes do clube. Com isso, João Coutinho (diretor esportivo) e José Semedo (CEO), que estavam suspensos pelo PIF (Fundo Soberano de Investimentos da Arábia Saudita) voltam a assumir suas funções.

Neste período de protesto, Cristiano Ronaldo desfalcou o Al-Nassr em dois compromissos da competição. A atitude do atleta causou grande repercussão e gerou reação dos organizadores, que criticaram a sua postura.

Antes do jogo do final de semana, que vai marcar o retorno do atleta português, o Al-Nassr vai a campo em partida contra o Arkadag, do Turcomenistão, pela Liga dos Campeões da Ásia. Apesar do acordo de paz selado, o astro não deve atuar no confronto já que não vem sendo utilizado nos embates do torneio continental.

Com 22 jogos na temporada e 18 gols marcados pelo Al Nassr, o atleta de 41 anos é um dos pilares da equipe na busca pelo título. Na classificação, o clube atualmente ocupa a vice-liderança da Liga Saudita e tem um ponto a menos que o Al-Hilal, primeiro colocado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Al-Nassr

Cristiano Ronaldo

greve
Esportes
.
