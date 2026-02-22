Capa Jornal Amazônia
Esportes

Cristiano Ronaldo nega saída do Al-Nassr e diz que quer seguir na Arábia Saudita: 'Feliz aqui'

O atacante voltou a campo recentemente depois de ficar fora de três partidas no início de 2026

Estadão Conteúdo

Após semanas de especulações sobre uma possível saída, Cristiano Ronaldo afirmou que pretende continuar no Al-Nassr e descartou deixar o futebol saudita neste momento.

O atacante voltou a campo recentemente depois de ficar fora de três partidas no início de 2026. Desde o retorno, marcou um gol na vitória sobre o Al Fateh, no dia 14, e dois neste sábado, contra o Al-Hazem - resultado que colocou o Al-Nassr na liderança do Campeonato Saudita, com 55 pontos, um a mais que o Al-Hilal.

Em entrevista à TV saudita Thmanyah, o português falou sobre o momento e tratou de afastar os rumores de transferência. "Estou muito feliz. Como já disse outras vezes, pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, assim como a minha família e os meus amigos. Estou feliz aqui e quero continuar aqui", afirmou.

Aos 41 anos, Cristiano tem 964 gols na carreira e se aproxima da marca simbólica de mil. O contrato com o Al-Nassr vai até junho de 2027 e prevê multa rescisória de 50 milhões de euros. Durante o período em que esteve fora, veículos internacionais o colocaram como alvo de clubes da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Sem citar diretamente a polêmica, o atacante também reforçou o foco na disputa pelo título nacional. "O mais importante é continuarmos lutando (pelo título), estamos lá no topo. Fazemos o nosso trabalho, vencemos, pressionamos, e vamos ver no final da temporada", disse.

A ausência de Cristiano em fevereiro ocorreu nos jogos contra Al-Ittihad e Al-Riyadh, pelo Saudita, além do duelo diante do Arkadag, pela Liga dos Campeões da Ásia 2 - competição na qual ele já não vinha sendo relacionado com frequência.

Segundo a imprensa portuguesa e saudita, o afastamento teria sido uma decisão do próprio jogador, em meio a divergências com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), responsável pela gestão financeira dos principais clubes do país. De acordo com o jornal A Bola, Cristiano estaria insatisfeito com o nível de investimentos no elenco do Al-Nassr na última janela, enquanto outras equipes administradas pelo fundo reforçaram seus plantéis.

Ainda conforme a publicação, atrasos no pagamento de salários de funcionários do clube também teriam contribuído para o impasse. A Liga Profissional Saudita se manifestou à época, em comunicado enviado à imprensa, ressaltando que nenhum atleta está acima das instituições e que cada clube possui gestão administrativa e esportiva própria.

Palavras-chave

futebol

Cristiano ROnaldo

Al-Nassr
Esportes
