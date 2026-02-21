Cristiano Ronaldo marca duas vezes em goleada e Al-Nassr assume liderança da Liga Saudita Estadão Conteúdo 21.02.26 20h17 Cristiano Ronaldo voltou a marcar neste sábado com a camisa do Al-Nassr e ajudou sua equipe a assumir a liderança da Liga Saudita. Com dois gols do astro, a equipe derrotou o Al-Hazem, por 4 a 0, dentro de casa. O astro português chegou aos 964 gols na carreira e faltam 36 para atingir a inédita marca de mil gols em partidas oficiais. O francês Coman, que marcou uma vez e deu duas assistências, também foi destaque da partida. A equipe comandada por Jorge Jesus chegou à oitava vitória consecutiva na liga nacional e ultrapassou o Al-Hilal, que empatou por 1 a 1 com o Al-Ittihad também neste sábado. O próximo desafio de CR7 pela competição acontece na próxima quarta-feira, contra o Al-Najm, fora de casa, em partida atrasada da 10ª rodada. Com amplo domínio dos donos da casa desde o primeiro tempo, o Al-Nassr abriu o placar logo aos 13 minutos, com o próprio Cristiano Ronaldo indo às redes. Ele recebeu bom passe de Kingsley Coman dentro da área e bateu firme na saída do goleiro. Aos 29, João Félix levou a bola desde o meio de campo e encontrou o próprio Coman dentro da área. O francês bateu de primeira na saída do arqueiro. A equipe continuou dando trabalho ao goleiro Ibrahim Zaled, que não foi vazado outras vezes no primeiro tempo de jogo. No segundo tempo, brilhou a estrela do brasileiro Ângelo, que anotou um golaço aos 31 minutos. O ex-jogador do Santos levou a bola desde o meio de campo, limpou quatro adversários, e chutou firme. O próprio Cristiano Ronaldo fechou a contagem aos 33 minutos, recebendo outra assistência de Coman. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Árabe Cristiano ROnaldo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 decisão judicial Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas 21.02.26 17h02 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19