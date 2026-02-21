Cristiano Ronaldo marca duas vezes em goleada e Al-Nassr assume liderança da Liga Saudita

Cristiano Ronaldo voltou a marcar neste sábado com a camisa do Al-Nassr e ajudou sua equipe a assumir a liderança da Liga Saudita. Com dois gols do astro, a equipe derrotou o Al-Hazem, por 4 a 0, dentro de casa. O astro português chegou aos 964 gols na carreira e faltam 36 para atingir a inédita marca de mil gols em partidas oficiais. O francês Coman, que marcou uma vez e deu duas assistências, também foi destaque da partida.

A equipe comandada por Jorge Jesus chegou à oitava vitória consecutiva na liga nacional e ultrapassou o Al-Hilal, que empatou por 1 a 1 com o Al-Ittihad também neste sábado. O próximo desafio de CR7 pela competição acontece na próxima quarta-feira, contra o Al-Najm, fora de casa, em partida atrasada da 10ª rodada.

Com amplo domínio dos donos da casa desde o primeiro tempo, o Al-Nassr abriu o placar logo aos 13 minutos, com o próprio Cristiano Ronaldo indo às redes. Ele recebeu bom passe de Kingsley Coman dentro da área e bateu firme na saída do goleiro.

Aos 29, João Félix levou a bola desde o meio de campo e encontrou o próprio Coman dentro da área. O francês bateu de primeira na saída do arqueiro. A equipe continuou dando trabalho ao goleiro Ibrahim Zaled, que não foi vazado outras vezes no primeiro tempo de jogo.

No segundo tempo, brilhou a estrela do brasileiro Ângelo, que anotou um golaço aos 31 minutos. O ex-jogador do Santos levou a bola desde o meio de campo, limpou quatro adversários, e chutou firme. O próprio Cristiano Ronaldo fechou a contagem aos 33 minutos, recebendo outra assistência de Coman.