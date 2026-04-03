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Cristiano Ronaldo fica mais perto dos mil gols após atuação decisiva pelo Al-Nassr

Com o desempenho, o camisa 7 atingiu a marca de 966 gols em partidas oficiais

Estadão Conteúdo

O atacante Cristiano Ronaldo voltou a ser protagonista e deu mais um passo rumo a um feito histórico. Nesta sexta-feira, 3, o jogador português marcou dois gols na vitória por 5 a 2 do Al-Nassr sobre o Al-Najma, pelo Campeonato Saudita.

Os tentos vieram no retorno do astro após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no final de fevereiro de 2026.

Com o desempenho, o camisa 7 atingiu a marca de 966 gols em partidas oficiais ao longo da carreira. A contagem inclui seus números por clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, além do próprio Al-Nassr e da seleção portuguesa.

Dessa forma, restam 34 gols para que Cristiano alcance o simbólico número de mil bolas na rede em sua carreira. Entre torcedores e fãs, cresce a expectativa de que o atacante possa chegar ao milésimo gol durante a próxima Copa do Mundo, defendendo Portugal.

Enquanto isso, o Al-Nassr volta a campo no próximo sábado, 11, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Al-Okhdood Club, no Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City Stadium, em Najran, pela 28ª rodada do Campeonato Saudita.

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