Cristiano Ronaldo faz dois gols e conquista 1º título com Al-Nassr após temporadas de decepções Estadão Conteúdo 21.05.26 17h41 Cristiano Ronaldo precisou de quatro temporadas para celebrar seu primeiro título na Arábia Saudita. O grande alívio veio nesta quarta-feira, quando o português marcou dois gols na vitória por 4 a 1 do Al-Nassr sobre o Dhamk, resultado que garantiu a conquista do Campeonato Saudita, decidido na última rodada. No domingo, o jejum de troféus do português em sua empreitada no Oriente Médio havia sido evidenciado pela derrota por 1 a 0 para o Gamba Osaka, do Japão, na final da Champions League Asiática. O astro de 41 anos saiu visivelmente decepcionado de campo na ocasião. O título que encerrou o ciclo de decepções do atacante cinco vezes melhor do mundo foi alcançado de forma emocionante. Com 84 pontos ao apito final, o Al-Nassr ficou apenas dois pontos à frente do Al-Hilal, ex-time de Jorge Jesus, hoje treinador da equipe de Cristiano Ronaldo. Apesar do placar elástico ao fim da partida, não foi tão fácil a vida dos campeões. Sadio Mané abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo e não foram marcados mais gols até o intervalo. No segundo tempo, o Dhamk empatou com Syllan, mas Coman devolveu a vantagem ao Al-Nassr. Então, vieram os dois gols do português para decidir de vez a partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Saudita Al-Nassr Cristiano Ronaldo título COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 mais esporte Com convocação 'fofa', Alemanha aposta em retorno de Neuer para a Copa do Mundo; veja lista Seleção usou foto dos jogadores ainda crianças para anunciar os nomes 21.05.26 10h06 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04