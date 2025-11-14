Capa Jornal Amazônia
Cristiano Ronaldo corre risco de perder jogos da Copa do Mundo após expulsão nas eliminatórias

O veterano atacante português foi expulso após cotovelada e enfrenta risco de punição maior da FIFA por conduta violenta

Estadão Conteúdo

Cristiano Ronaldo, o veterano atacante português, corre sério risco de ser suspenso e perder até dois jogos na fase inicial da Copa do Mundo de 2026, caso Portugal se classifique para o torneio de seleções. O astro do futebol foi expulso por dar uma cotovelada no zagueiro irlandês Dara O'Shea nesta quinta-feira, em partida que os portugueses perderam por 2 a 0, em Dublin.

CR7 já cumprirá a suspensão obrigatória de um jogo, imposta por qualquer cartão vermelho, quando Portugal receber a Armênia no domingo.

A equipe lusitana é líder isolada do Grupo F com dez pontos e depende de uma vitória para garantir a vaga no Mundial, que terá como sedes Estados Unidos, Canadá e México.

Regras da FIFA sobre a suspensão

As regras disciplinares da FIFA exigem que seus juízes imponham uma suspensão de "pelo menos duas partidas por jogo sujo grave". No entanto, o gancho deve ser de "pelo menos três jogos por conduta violenta" ou "pelo menos três compromissos ou um período de tempo apropriado por agressão, incluindo cotoveladas".

Segundo a entidade que comanda o futebol, qualquer suspensão decorrente dos duelos das eliminatórias deve ser aplicada em jogos oficiais. A punição, neste caso, não poderia ser cumprida em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

O lance que gerou a expulsão

No lance que determinou a expulsão, ocorrido por volta dos 15 minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo girou e acertou uma cotovelada nas costas do defensor irlandês Dara O'Shea enquanto eles esperavam o cruzamento na área.

O árbitro mostrou o cartão amarelo, mas minutos mudou a sua decisão. Ele apresentou o vermelho ao camisa sete, após ter sido orientado a fazer a revisão do vídeo no monitor à beira do campo.

Reação de Cristiano Ronaldo

A exclusão de campo provocou reações no astro português. Cristiano Ronaldo fez uma careta irônica ao sair de campo sob vaias e zombarias da torcida irlandesa.

Na sequência, ele parou, olhou para os torcedores, bateu palmas e levantou os dois polegares em um gesto aparentemente sarcástico.

Palavras-chave

futebol

Portugal

Cristiano Ronaldo

suspensão

Copa do Mundo
Esportes
.
