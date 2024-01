Cristiano Ronaldo convida Luan Santana para cantar em festa de réveillon

O réveillon particular na casa do jogador Cristiano Ronaldo, em Portugal, terá um toque brasileiro, pois o cantor Luan Santana será a atração deste domingo (31), a convite do próprio português. O sertanejo, que está acompanhado de sua equipe de músicos, embarcou em um jatinho privado no sábado (30) rumo a Lisboa, capital portuguesa.

O motivo do convite, além do réveillon, é o aniversário da mãe do jogador, Dolores Aveiro, que completa 69 anos neste domingo. Ela é fã de Luan Santana. Segundo a assessoria do cantor, o convite foi feito diretamente por Cristiano Ronaldo. O craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, é fã do sertanejo e já o convidou para uma parceria musical no passado.

Luan Santana é um dos artistas brasileiros mais populares da atualidade. Com mais de 20 anos de carreira, ele já vendeu mais de 15 milhões de discos e recebeu diversos prêmios, incluindo 13 Grammys Latinos. O cantor é conhecido por suas músicas românticas e dançantes, como “Meteoro”, “Chuva de Amor” e “Te Vivo”. Ele também é um dos artistas mais ativos nas redes sociais, com mais de 70 milhões de seguidores no Instagram.

A apresentação de Luan Santana no réveillon de Cristiano Ronaldo é uma oportunidade para o cantor ampliar sua popularidade na Europa. O evento deve reunir cerca de 300 convidados, incluindo celebridades de todo o mundo