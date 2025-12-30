Cristiano Ronaldo balança rede, chega a 957 gols, mas Al Nassr só empata no Campeonato Saudita Estadão Conteúdo 30.12.25 21h22 Com foco em atingir os mil gols em jogos oficiais na carreira, o atacante Cristiano Ronaldo deu mais um passo para buscar seu objetivo nesta terça-feira ao deixar a sua marca nas redes adversárias no empate de 2 a 2 do Al Nassr com o Al-Ettifaq, em jogo válido pelo Campeonato Saudita. O astro português tem agora 957 tentos em sua trajetória. Em uma partida bastante disputada, o adversário abriu o placar com Wijnaldum ainda no primeiro tempo, mas João Félix tratou de deixar tudo igual na volta do intervalo. O português teve participação ativa na virada do Al Nassr ao finalizar para a meta rival no lance do 2 a 1. No entanto, o protagonismo acabou ficando para o veterano atacante de 40 anos. No lance que decretou a vantagem para a equipe do técnico Jorge Jesus, a bola bateu nas costas de Cristiano Ronaldo, enganou o goleiro e morreu no fundo das redes. O camisa 7 comemorou muito com os companheiros o seu 957º gol. Quando tudo indicava que o Al Nassr manteria o aproveitamento de 100% no Campeonato Saudita, veio o gol de empate do Al-Ettifaq. Wijnaldum mostrou o seu faro de artilheiro e deu números finais ao confronto. O tropeço interrompeu a sequência de dez vitórias na competição, mas a liderança isolada foi mantida: 31 pontos em 11 rodadas. Cristiano Ronaldo agora está a 43 gols de conseguir cumprir o seu objetivo de fazer mil gols em partidas oficiais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Saudita Al Nassr Cristiano Ronaldo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50