Cristiano Ronaldo adquire 25% das ações do espanhol Almería: 'Ambição de muito tempo'

Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, concretizou o sonho de ser proprietário de um clube de futebol. O astro português adquiriu 25% das ações do UD Almería, equipe da Espanha.

O jogador, que atualmente defende o Al-Nassr e a seleção portuguesa, agora é sócio do SMC Group. Este conglomerado administra o Almería, que ocupa a terceira posição da divisão de acesso espanhola, com 48 pontos.

A aquisição foi divulgada pelo próprio clube espanhol nas redes sociais. A empresa CR7 Sports Investments, subsidiária da CR7 SA, foi a responsável pela compra dos 25% do Almería.

Expansão e Reação de Cristiano Ronaldo

O acordo de investimento marca um passo importante na expansão contínua do clube e do portfólio de investimentos do empresário. Esta movimentação também faz parte da estratégia de expansão internacional do presidente Mohamed Al Khereiji, através do SMC Group.

O próprio Cristiano Ronaldo celebrou a nova fase. "Há muito tempo que ambiciono contribuir para o futebol para além dos gramados. O UD Almería é um clube com uma base sólida e um claro potencial de crescimento", afirmou o jogador.

Ele adicionou: "Estou ansioso para trabalhar ao lado da comissão técnica e apoiar a próxima fase de desenvolvimento do clube."

A Visão do Presidente do Almería

O presidente do Almería, Mohamed Al Khereiji, expressou sua satisfação com a parceria. "Estamos muito satisfeitos por Cristiano ter escolhido o nosso clube para investir", destacou Al Khereiji.

Ele reforçou que Cristiano Ronaldo é "considerado o melhor jogador da história, conhece muito bem o futebol espanhol e compreende o potencial do que estamos construindo aqui, tanto na equipe principal quanto nas categorias de base."

Curiosamente, o português já enfrentou o Almería. Em um amistoso de 2024, atuou como auxiliar técnico do Al-Nassr na derrota por 3 a 0 para o time espanhol.