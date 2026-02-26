Cristiano Ronaldo adquire 25% das ações do espanhol Almería: 'Ambição de muito tempo' A estrela do Al-Nassr e da seleção portuguesa agora é sócio do SMC Group, que administra a equipe atualmente Estadão Conteúdo 26.02.26 9h07 Cristiano Ronaldo (Instagram @cristiano) Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, concretizou o sonho de ser proprietário de um clube de futebol. O astro português adquiriu 25% das ações do UD Almería, equipe da Espanha. O jogador, que atualmente defende o Al-Nassr e a seleção portuguesa, agora é sócio do SMC Group. Este conglomerado administra o Almería, que ocupa a terceira posição da divisão de acesso espanhola, com 48 pontos. A aquisição foi divulgada pelo próprio clube espanhol nas redes sociais. A empresa CR7 Sports Investments, subsidiária da CR7 SA, foi a responsável pela compra dos 25% do Almería. Expansão e Reação de Cristiano Ronaldo O acordo de investimento marca um passo importante na expansão contínua do clube e do portfólio de investimentos do empresário. Esta movimentação também faz parte da estratégia de expansão internacional do presidente Mohamed Al Khereiji, através do SMC Group. O próprio Cristiano Ronaldo celebrou a nova fase. "Há muito tempo que ambiciono contribuir para o futebol para além dos gramados. O UD Almería é um clube com uma base sólida e um claro potencial de crescimento", afirmou o jogador. Ele adicionou: "Estou ansioso para trabalhar ao lado da comissão técnica e apoiar a próxima fase de desenvolvimento do clube." A Visão do Presidente do Almería O presidente do Almería, Mohamed Al Khereiji, expressou sua satisfação com a parceria. "Estamos muito satisfeitos por Cristiano ter escolhido o nosso clube para investir", destacou Al Khereiji. Ele reforçou que Cristiano Ronaldo é "considerado o melhor jogador da história, conhece muito bem o futebol espanhol e compreende o potencial do que estamos construindo aqui, tanto na equipe principal quanto nas categorias de base." Curiosamente, o português já enfrentou o Almería. Em um amistoso de 2024, atuou como auxiliar técnico do Al-Nassr na derrota por 3 a 0 para o time espanhol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanto Espanhol Almería Cristiano Ronaldo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES O PARÁ NA COPA DO BRASIL Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão 25.02.26 18h09 FUTEBOL Meio-campista do Paysandu sobre o Re-Pa: 'favoritismo deixamos para ao lado de lá' Caio Mello deve fazer a sua estreia no clássico Re-Pa 25.02.26 17h59 FUTEBOL Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro 25.02.26 15h40 futebol Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17 Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio 25.02.26 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.02.26 7h00 BRASILEIRÃO Em jogo movimentado, Remo e Internacional ficam no empate no Mangueirão O colorado marcou logo aos quatro minutos, com Allan Patrick, e o Leão buscou o empate com o argentino Leonal Picco 25.02.26 21h02