Cristian, ex-volante do Corinthians, é acusado de ameaçar ex-mulher

Cristian Baroni, ex-volante com passagem marcante pelo Corinthians, foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher, Camila Baroni, 37, que registrou boletim de ocorrência na noite desta quarta-feira, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Caetano do Sul. A reportagem procurou o ex-jogador mas não conseguiu localizá-lo.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), Camila relatou que, enquanto viajava, teve seu apartamento invadido pelo ex-companheiro. Ela também disse ter sido ameaçada, por isso demonstrou o interesse em solicitar a aplicação de medidas protetivas contra Cristian.

"O caso foi registrado como violência doméstica, exercício arbitrário das próprias razões e ameaça. Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos", informou a SSP.

Aposentado desde 2021, após vestir a camisa do Atibaia, Cristian começou a carreira no Paulista de Jundiaí e passou por Flamengo e Athletico-PR antes de chegar ao Corinthians, onde participou da campanha do retorno à elite durante a Série B de 2008 e foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 2009.

Saiu do clube alvinegro para o Fenerbahçe, da Turquia, e voltou ao Parque São Jorge em 2015, quando venceu o Brasileirão. Passou também por Grêmio, São Caetano e Juventus da Mooca.