Cristian, ex-volante do Corinthians, é acusado de ameaçar ex-mulher O caso foi registrado como violência doméstica, exercício arbitrário das próprias razões e ameaça. Estadão Conteúdo 08.01.26 15h07 Cristian Baroni, ex-volante com passagem marcante pelo Corinthians, foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher, Camila Baroni, 37, que registrou boletim de ocorrência na noite desta quarta-feira, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Caetano do Sul. A reportagem procurou o ex-jogador mas não conseguiu localizá-lo. De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), Camila relatou que, enquanto viajava, teve seu apartamento invadido pelo ex-companheiro. Ela também disse ter sido ameaçada, por isso demonstrou o interesse em solicitar a aplicação de medidas protetivas contra Cristian. "O caso foi registrado como violência doméstica, exercício arbitrário das próprias razões e ameaça. Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos", informou a SSP. Aposentado desde 2021, após vestir a camisa do Atibaia, Cristian começou a carreira no Paulista de Jundiaí e passou por Flamengo e Athletico-PR antes de chegar ao Corinthians, onde participou da campanha do retorno à elite durante a Série B de 2008 e foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 2009. Saiu do clube alvinegro para o Fenerbahçe, da Turquia, e voltou ao Parque São Jorge em 2015, quando venceu o Brasileirão. Passou também por Grêmio, São Caetano e Juventus da Mooca. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Christian ex-mulher COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10