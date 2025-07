Crise sem fim: Corinthians vê problemas atingirem o campo e terá sequência dura para reagir

A turbulência política e financeira vivida pelo Corinthians parece ter chegado ao campo de jogo. A equipe de Parque São Jorge não tem conseguido apresentar atuações convincentes após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa.

Desde que o calendário nacional foi retomado, o Corinthians realizou três jogos pelo Campeonato Brasileiro, contabilizando uma vitória e duas derrotas. No primeiro compromisso, o time de Dorival Júnior até teve oportunidades para derrotar o Red Bull Bragantino, mas sofreu um gol no último lance do jogo e foi derrotado por 2 a 1, em Itaquera. Os jogadores foram cobrados e xingados por torcedores.

Antes da partida contra o Ceará, membros da principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel, estiveram no centro de treinamentos da equipe para cobrar jogadores, comissão técnica e diretoria. No duelo contra o time cearense fora de casa, o Corinthians não teve boa atuação, mas mesmo assim conseguiu arrancar um triunfo por 1 a 0.

No último sábado, em clássico disputado no MorumBis, o Corinthians foi dominado pelo São Paulo e perdeu por 2 a 0. O time de Dorival Júnior pouco incomodou o rival. A derrota ainda gerou um clima ruim com o atacante Memphis Depay. O holandês foi substituído no intervalo e não acompanhou o segundo tempo do jogo com o elenco no banco de reservas.

Dorival justificou a substituição. "É técnica, exclusivamente técnica, apenas isso, foi necessário e tivemos que alterar, qualquer um pode sair, independentemente de nome. Preciso que todos cumpram funções. Se não tivermos energia para cumprirmos, tenho que alterar", disse o treinador.

O trabalho do técnico corintiano começa a ser contestado. Desde que chegou ao clube paulista, Dorival Júnior tem 14 jogos, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 52,4%.

O presidente em exercício do clube, Osmar Stabile, assegurou a permanência do comandante no cargo. "O Dorival está garantido. Assim como está garantido o (diretor executivo de futebol) Fabinho Soldado", afirmou Stabile em entrevista ao site GE. "Até quando você está garantido? Ninguém sabe. Não dá para prever o futuro. Futebol é resultado, eu não posso dizer o que vai acontecer daqui para frente", ponderou.

O Corinthians terá uma sequência complicada para reagir na temporada. Pelo Campeonato Brasileiro, o time enfrenta o líder Cruzeiro na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena. No sábado, visita o Botafogo, quinto colocado, no Engenhão.

O time paulista ainda não venceu nenhum dos clubes que estão à frente na tabela depois das 15 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ocupa a 10ª colocação.

Na quarta-feira da próxima semana, o Corinthians ainda tem o clássico com o Palmeiras pela frente. O dérbi acontece na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Margem de evolução? Isso o que vai mostrar é o tempo, repetição e resultados (...) É seguir acreditando e buscar um caminho para evolução da equipe", disse Dorival Júnior após o revés para o São Paulo.