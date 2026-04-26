Criciúma vence o CRB por 3 a 1 e sobe para quarto lugar na Série B do Brasileirão Estadão Conteúdo 26.04.26 22h46 O Criciúma conquistou a sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B ao bater por 3 a 1 o CRB, neste domingo, no estádio Heriberto Hulse, pela sexta rodada. O time da casa abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com Bruno Alves e Nicolas; levou um gol no início do segundo tempo, com Mikael, mas confirmou a superioridade com Waguininho. Com esta vitória, o Criciúma aparece com 10 pontos, em quarto lugar, atrás de São Bernardo (10), Fortaleza (11) e Vila Nova-GO (12). O CRB, que não vence há 11 jogos, continua com dois pontos, em 19º lugar, e com o técnico Eduardo Barroca ameaçado no cargo. Na sétima rodada, o Criciúma vai sair diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, no sábado (2), às 18h30. No domingo (3), às 20h30, o CRB vai enfrentar o América-MG, em Belo Horizonte (MG). Desde o início o Criciúma fez a marcação alta, não dando espaço para que o CRB saísse da defesa. E abriu o placar aos oito minutos, numa jogada ensaiada. Após cobrança de escanteio de Fellipe Mateus, houve o desvio de cabeça na primeira trave de Romarinho e, do outro lado, Bruno Alves completou de cabeça para as redes, já na pequena área. Com este gol marcado aos oito minutos, o time catarinense passou a jogar ainda com mais tranquilidade. O CRB ainda tentou ir ao ataque e finalizou duas vezes, exigindo boas defesas do goleiro Airton. Mas o Criciúma tinha o controle do jogo e ampliou o placar aos 36 minutos. Num contra-ataque pelo lado direito, Ruan Carvalho avançou e cruzou para o meio da área. Nicolas apareceu sozinho na marca do pênalti, ajeitou a bola e bateu de direita: 2 a 0. O CRB entrou no jogo no início do segundo tempo, quando diminuiu o placar, logo aos três minutos. Um lançamento longo, que partiu da defesa, pegou a defesa desmontada e Mikael aproveitou para avançar em velocidade. Dentro da área ele escolheu o canto na saída desesperada de Airton. A partir daí, o CRB se transformou, adiantou a marcação e passou a rondar a área do Criciúma. Por alguns instantes deu a impressão de que poderia empatar. Mas num contra-ataque o sonho desmoronou. Hiago desceu pelo lado esquerdo, tabelou com Jean Irmer, que tentou o cruzamento. O goleiro Matheus Albino rebateu e Waguinho pegou a sobra para completar: 3 a 1, aos 29 minutos. Na base do tuto ou nada, o CRB ainda criou duas boas chances. Numa delas, Luiz Phellype, sozinho, finalizou na trave direita. Não era mesmo a noite do time alagoano. FICHA TÉCNICA CRICIÚMA 3 X 1 CRB CRICIÚMA - Airton; Marcinho (Willean Lepo), Ruan Carvalho, Bruno Alves, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Thiaguinho (Waguininho) e Gui Lobo; Romarinho (Jhonata Robert), Nicolas (Hiago) e Fellipe Mateus (Jean Irmer). Técnico: Eduardo Baptista. CRB - Matheus Albino; Kevin, Henri, Wallace, Bressan (Vinícius Nunes) e Lucas Lovat; Luizão (De Lucca), Pedro Castro (Guilherme Estrella) e Danielzinho; Douglas Baggio (Luiz Phellype) e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca. GOLS - Bruno Alves, aos oito, e Nicolas, aos 36 minutos do primeiro tempo. Mikael aos três e Waguininho, aos 29 minutos do segundo. CARTÕES AMARELOS - Bruno Alves (CRI). Matheus Albino (CRB) ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP) RENDA - R$ 132.580,00 PÚBLICO - 7.012 torcedores LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com resenha e descontração, Remo divulga 'Media Day' com jogadores usando uniforme 2; vídeo Leão Azul divulgou momentos de descontração do elenco para as fotos que irão compor a comunicação do clube nas redes sociais 17.05.25 18h48 Futebol Com calendário cheio para 2025, Tuna Luso monta elenco com jovens e veteranos A Águia Guerreira terá nada menos que cinco competições em 2025 12.12.24 16h50 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/07) pelo Brasileirão Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.07.24 15h00 futebol Futebol: Remo realiza peneira no CT e quase 100 jovens passam nos testes; veja a lista dos aprovados Diretoria da base do Remo avaliou quase 500 jovens em testes que duraram três dias no CT do Leão Azul, em Outeiro 19.10.23 12h49