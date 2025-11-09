Capa Jornal Amazônia
Criciúma bate Atlético-GO em casa e esquenta briga pelo acesso na Série B

Estadão Conteúdo

Com emoção do início até o fim, o Criciúma conquistou um resultado importantíssimo na tarde desde domingo (09), quando jogando no Heriberto Hülse, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contou mais uma vez com o brilho de Fellipe Mateus para voltar a vencer e se colocar novamente na briga pelo acesso. O camisa 7 do time catarinense, um dos principais ídolos da história do clube, deu um passe de almanaque para Jonatha Robert, que anotou o único gol da partida e garantiu a esperança ao torcedor.

Com o resultado, além de quebrar uma sequência de três jogos sem vitória, o Criciúma foi a 58 pontos e igualou a pontuação da Chapecoense, que ainda joga na rodada, e leva vantagem no número de vitórias (17 a 16). Do outro lado, com 51, o Atlético parou na parte intermediária da tabela e não tem mais chances de acesso.

O duelo começou agitado em solo catarinense. Logo aos oito, o time da casa teve a chance de abrir o placar com Diego Gonçalves, que parou em milagre de Paulo Vitor, que havia defendido chute de Léo Alaba logo antes.

Do outro lado, o Atlético tentou responder em bolas alçadas na área e lançamentos, mas não conseguia chegar com objetividade, até que aos 46, Ronald recebeu na cara do gol, mas na hora H, furou e o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para a segunda etapa, o jogo ficou mais físico e sem grandes chances nos minutos iniciais. A primeira boa oportunidade surgiu apenas aos 17, quando Felipinho mandou uma bomba e Paulo Vitor defendeu com o ombro e ela quase morreu no gol. Na sequência, aos 20, foi a vez de Léo Naldi mandar de cabeça e o goleiro salvar mais uma.

A insistência do Criciúma, entretanto, surtiu efeito. Aos 37, Fellipe Mateus lançou na medida para Jonatha Robert, que de cabeça, finalmente venceu o goleiro adversário e abriu o placar em Santa Catarina. Com a vantagem, o time da casa se fechou até o fim e garantiu a vitória.

As equipes agora se preparam para a 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado (15), a partir das 16h30, o Atlético-GO volta ao Antônio Accioly para encarar o Operário-PR. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do Criciúma fazer um duelo de opostos contra o Botafogo-SP, novamente no Heriberto Hülse.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 ATLÉTICO-GO

CRICIÚMA - Alisson; Jonathan Lemos, Rodrigo e Luciano Castán; Léo Alaba (João Carlos), Matheus Trindade (Gui Lobo), Léo Naldi (Borasi), Jhonata Robert (Yan Souto) e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas (Fellipe Mateus). Técnico: Eduardo Baptista.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Valdir Júnior, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Ronald, Robert Santos (Cosentino) e Ariel (Kauan); Federico Martínez (Ham), Lelê e Talisson (Yuri). Técnico: Rafael Lacerda.

GOL - Jonatha Robert, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robert Santos e Ariel (Atlético-GO).

RENDA - R$ 244.590,00.

PÚBLICO - 11.809 torcedores.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Palavras-chave

futebol

Série B

Criciúma

Atlético-GO
