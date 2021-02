Crespo fala de chegada ao São Paulo: 'Tivemos uma conexão, uma sinergia'

src="//player.daznservices.com/player.js#d3433344d9573b7cb3133487ad.1leg08rzi18hg1773w6q2so4l0$videoid=1peo89wzg3lwp17m4qpd7s5088" async>

Nesta quarta-feira (17), Hernán Crespo foi apresentado pelo São Paulo como o novo treinador da equipe. Em sua primeira coletiva de imprensa no novo cargo, o argentino comentou sobre sua vinda ao Morumbi, os motivos pelo qual escolheu o São Paulo, as expectativas da temporada, entre outros assuntos.

Logo no início da coletiva, Crespo comentou sobre a sensação de estar no São Paulo e fez agradecimentos ao clube, além de falar o que o torcedor pode esperar dele:

- É um orgulho que um clube tão importante como o São Paulo confiou em mim e na minha comissão técnica. Quero agradecer a confiança do São Paulo. Seguramente, daremos o melhor, não tenho nenhuma dúvida.

Perguntado sobre os motivos pelos quais ele crê que foi contratado, Hernán Crespo brincou ao dizer que não cabia a ele responder mas que ele também gostaria de ouvir da diretoria. Porém, logo depois, especulou algumas razões pelo seu nome ter sido o escolhido dentre outras opções.

- Os motivos precisa perguntar a diretoria. Mas tenho uma ideia de futebol que é de ser protagonista, jogar no gol adversário e o desejo é que a torcida do São Paulo possa se identificar. Isso é a minha maior satisfação, que dentro do campo que a torcida se sinta identificada. - disse o treinador.

Posteriormente, foi questionado sobre o outro lado da contratação, os motivos que fizeram ele escolher o São Paulo, uma vez que ele também recebeu sondagens do Santos e da seleção do Chile.

Crespo exaltou a conexão que ele teve com o clube, corroborando com a paixão demonstrada pelo Tricolor durante a coletiva:

- Muitas vezes são consequências. Quando as coisas saem bem e tem resultados, é normal que se encaminhem situações de novas equipes ou seleções. Digamos que quando vi a possibilidade de falar com o São Paulo, foi muito simples, tivemos uma conexão, uma sinergia. Isso me agradou, me encantou. A escolha foi muito simples.

Crespo fala sobre chegada ao São Paulo (Foto: Reprodução/SPFCTV)