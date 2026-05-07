Corte na cabeça, desmaio e hospital: rádio francesa detalha caos entre Valverde e Tchouaméni Real Madrid convive com um cenário de desgaste interno, conflitos entre jogadores e pressão crescente sobre comissão técnica e diretoria Estadão Conteúdo 07.05.26 16h17 Valverde, do Real Madrid (Instagram @fedevalverde) O clima no Real Madrid ganhou contornos ainda mais preocupantes nos últimos dias. Segundo informações da rádio francesa RMC Sport, Federico Valverde precisou ser levado ao hospital após uma confusão violenta com Tchouaméni no vestiário do clube espanhol. O episódio aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7, em meio ao ambiente de forte tensão vivido pelo elenco merengue. A três dias do clássico contra o Barcelona, que pode confirmar o título de La Liga para o rival catalão, o Real Madrid convive com um cenário de desgaste interno, conflitos entre jogadores e pressão crescente sobre comissão técnica e diretoria. Vale mencionar que o desentendimento entre Valverde e Tchouaméni começou ainda nesta quarta-feira, 6. De acordo com a RMC Sport, durante um treinamento, o francês teria atingido o uruguaio involuntariamente em uma dividida mais forte. O lance irritou Valverde, que não teria aceitado bem a situação. Após a atividade, os dois discutiram no vestiário, mas a situação permaneceu apenas no campo verbal naquele primeiro momento. Ainda segundo a rádio francesa, a relação entre os jogadores piorou no treino desta quinta-feira. O primeiro sinal da tensão teria acontecido antes mesmo do início da atividade, quando Valverde se recusou a cumprimentar Tchouaméni. Durante o treinamento, o uruguaio teria dado uma rasteira no companheiro francês. Em seguida, o técnico Álvaro Arbeloa tentou amenizar o clima colocando os dois na mesma equipe em um exercício da atividade, mas a medida não funcionou. Os jogadores continuaram trocando provocações e discutindo ao longo do treino. BRIGA NO VESTIÁRIO TERMINOU COM VALVERDE NO HOSPITAL Após o fim da atividade, os atletas seguiram para o vestiário, onde a situação saiu do controle. Segundo a RMC, uma briga física começou entre Valverde e Tchouaméni, provocando tumulto entre outros jogadores, que tentaram separar os dois. Durante a confusão, Valverde caiu, sofreu um corte na cabeça e chegou a perder a consciência por alguns segundos. O uruguaio foi levado ao hospital para atendimento médico. A imprensa espanhola ainda afirma que Arbeloa acompanhou o jogador até a unidade de saúde. Nem o Real Madrid nem os representantes dos atletas quiseram comentar oficialmente o episódio até o momento. Ainda assim, segundo a rádio, o clube pretende abrir um procedimento disciplinar e estuda punições internas para os dois jogadores. O novo caso amplia a crise nos bastidores do clube espanhol, que já vinha convivendo com relatos de elenco dividido, desgaste com Arbeloa e outros desentendimentos recentes no Centro de Treinamento de Valdebebas. Para piorar, o Real Madrid pode ver o Barcelona confirmar o título de La Liga no domingo, 10, no El Clásico que será disputado entre os arquirrivais no Camp Nou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid Valverde Tchouaméni briga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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