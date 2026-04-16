Corrida de Fátima une esporte e fé em sua nova edição Evento marcado para 3 de maio terá show da madrugada, espaço recovery e aulão funcional para participantes O Liberal 16.04.26 20h45 Veja as próximas corridas de rua que ocorrerão em Belém em 2025 (Foto/Poupex) A Corrida e Caminhada de Fátima, organizada pela Paróquia do Santuário de Fátima, será realizada no dia 03 de maio, com largada às 6h da manhã. O evento, que busca promover o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, reúne atletas, famílias e devotos em um momento de fé, superação e comunhão, sendo uma forma de evangelizar. Origem e propósito do evento De acordo com o diretor esportivo padre Gelcimar Santos da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, o principal objetivo da Corrida de Fátima é promover o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Para a comunidade católica, representa um profundo encontro com Deus por meio do movimento, da superação e da devoção a Nossa Senhora de Fátima. "A ideia surgiu a partir do crescimento dos eventos de corrida em todo o Brasil, especialmente na capital e região metropolitana. A Paróquia do Santuário de Fátima viu a oportunidade de unir essa realidade ao seu calendário religioso Desde sua criação, a corrida foi incorporada à programação oficial da festividade de Nossa Senhora de Fátima, que acontece de 1º a 13 de maio, como uma forma inovadora de evangelizar e envolver a comunidade. O evento vem crescendo a cada edição. Novidades e programação Esta edição traz novidades importantes que tornam a experiência ainda mais completa e acolhedora para os participantes. Entre os destaques da programação, estão: Show da madrugada: O Ministério Seráfico fará um show a partir das 5h da manhã, preparando espiritualmente e animando os participantes para a largada. Espaço Recovery: Dentro da tenda do evento, haverá um serviço de massagem no pós-prova, promovendo cuidado e recuperação física. Aulão funcional de ritmos: Pensado para o aquecimento e integração dos participantes antes da largada e também na chegada, fortalecendo o clima de alegria e energia positiva. Essas atividades reforçam o caráter comunitário e religioso, oferecendo uma experiência que vai muito além da corrida. VEJA MAIS Corrida e Caminhada de Fátima 2026 abre inscrições em Belém; veja como se inscrever Evento esportivo e comunitário integra projeto "Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio" e prevê reunir 1.000 atletas na capital paraense Participação e Inscrições A Corrida de Fátima é aberta a todos. Homens e mulheres, atletas profissionais, amadores, iniciantes, Pessoas com Deficiência (PCDs) e público 60+ são bem-vindos. As inscrições estão abertas ao público em geral e seguem as normas vigentes. Há um benefício de 50% de desconto para PCDs e pessoas com 60 anos ou mais, conforme a legislação. As premiações contemplam as modalidades de 5 km e 10 km. Incluem categorias específicas como PCD e 60+, além das demais categorias gerais, respeitando a participação em cada modalidade. Os interessados podem realizar suas inscrições por dois canais: Pelo site oficial correnterunning.com.br, acessando a aba de eventos. Diretamente na Secretaria do Santuário de Fátima. Para mais informações, o contato pode ser feito exclusivamente por mensagens de texto ou áudio via WhatsApp, pelo número (91) 98701-2321. A conexão entre esporte e fé O padre ressalta que a espiritualidade e esporte se conectam de forma profunda na Corrida de Fátima. Cada passo dado e cada quilômetro percorrido carregam um sentido maior, podendo ser oferecido como oração, sacrifício ou gesto de gratidão. "O esporte exige disciplina, perseverança e foco, valores que também são parte da vida cristã. Por isso, neste evento, o esporte é compreendido como um instrumento concreto de anúncio, testemunho e vivência da fé. Assim, o participante é convidado a viver uma experiência onde o esforço físico se transforma em expressão espiritual, promovendo uma verdadeira harmonia entre corpo, mente e espírito", conclui Gelcimar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corrida e Caminhada de Fátima 2026 festividade de nossa senhora de fátima COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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