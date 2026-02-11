Correção: Burgener e Augustinho viram melhores sul-americanos no snowboard em Jogos de Inverno Estadão Conteúdo 11.02.26 20h57 A nota enviada anteriormente dizia que os brasileiros eram melhores sul-americanos dos Jogos de Inverno. Eles são na categoria snowboard. Segue versão corrigida: O Brasil ainda não chegou perto do pódio nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. Mas vem fazendo bonito e hoje Pat Burgener e Augustinho Teixeira se tornaram os melhores sul-americanos da história do snowboard masculino com 14º e 19º lugares no snowboard halfpipe. Eles superaram o 20º lugar do bobsled verde e amarelo em Pequim 2022 e o argentino Mariano López, 21º lugar no slalom gigante na edição de Nagano 1998. A dupla não alcançou as finais da modalidade, porém não escondeu a alegria e satisfação pelo resultado histórico conquistado nos Jogos Olímpicos de Inverno, no qual o Brasil levou 14 atletas justamente confiando em marcas até então não alcançadas. "Foi incrível representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Quero agradecer a todas as pessoas do Brasil que torceram porque a energia foi demais, foi mais do que eu precisava. A melhor energia que eu senti na minha vida numa competição", afirmou Pat Burgener, que revelou ambição por resultado ainda melhor. "Estou um pouco triste com o resultado. Queria fazer essa final, talvez chegar numa medalha. Mas foi difícil, o halfpipe foi de nível foi muito alto. Toda a minha família está aqui, eu queria dar isso para a minha família, para os meus fãs, para todas as pessoas do Brasil que torceram." Augustinho também estava radiante após a prova. "Adorei muito a minha primeira experiência olímpica. Sou grato por toda a galera que acreditou em mim, me deu suporte até agora", disse. "Sou grato e feliz que consegui me divertir. Gostei bastante de me superar. A primeira descida que eu consegui fazer foi a melhor descida, melhores manobras que eu já fiz numa descida em competição. E muito feliz de poder estar na posição de segunda descida." Aproveitou para agradecer à torcida nacional. "É uma honra total (representar o Brasil nos Jogos Olímpicos) e dá vontade de fazer melhor, de melhorar, de trabalhar mais para poder trazer o melhor resultado nas Olimpíadas que vêm. Galera, muito obrigado por acreditar e torcer por mim. Espero que tenham desfrutado do show e da próxima vez vai ser melhor ainda." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Pat Burgener e Augustinho Teixeira se tornam melhores sul-americanos em Jogos de Inverno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento 11.02.26 12h38 Que tal? Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas 11.02.26 11h49 Automobilismo Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete 11.02.26 9h26 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55