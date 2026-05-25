Coritiba x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/05) pelo Brasileirão Coritiba e Bahia jogam pela Série A do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 25.05.26 19h00 Coritiba e Bahia jogam pela Série A do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Foto: Divulgação/Santos) Coritiba x Bahia disputam hoje, segunda-feira (25/05), a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Coritiba x Bahia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view), a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Coritiba e Bahia fazem confronto direto na tabela do Brasileirão. As duas equipes somam 23 pontos e seguem na luta para se aproximar da zona de classificação para a CONMEBOL Libertadores. O Coxa tenta embalar após vencer o Santos fora de casa na última rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, os paranaenses haviam sido eliminados da Copa do Brasil diante da própria torcida. Já o Bahia chega pressionado após sequência de maus resultados na temporada. O técnico Rogério Ceni vem sofrendo críticas da torcida e tenta reencontrar o caminho das vitórias no Couto Pereira. VEJA MAIS Bahia apenas empata com o Grêmio e torcida reforça o coro pela saída de Rogério Ceni O resultado leva o Bahia a 23 pontos, permanecendo no bloco de cima da tabela. O Grêmio segue ameaçado pelo Z-4, com 18 pontos, mas saiu da faixa de degola Léo Condé destaca reação do Remo após vitória fora de casa sobre a Chapecoense Leão chega a quatro jogos sem perder, sobe para a 18ª posição e mantém sequência positiva após classificação histórica sobre o Bahia na Copa do Brasil Coritiba x Bahia: prováveis escalações Coritiba: Pedro Rangel; Lucas Taverna, Jacy, Tiago Cóser e Felipe Jonathan; Vini Paulista, Sebastián Gómez e Josué; Renato Marques, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra. Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Iago; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Olivera, Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni. FICHA TÉCNICA Coritiba x Bahia Campeonato Brasileiro Série A 2026 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR) Data/Horário: 25 de maio de 2026, às 20h Arbitragem Árbitro: Anderson Daronco (RS) Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Cipriano da Silva Sousa (TO) VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave BAHIA CORITIBA BRASILEIRÃO SÉRIE A COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36