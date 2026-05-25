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Coritiba x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/05) pelo Brasileirão

Coritiba e Bahia jogam pela Série A do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Coritiba e Bahia jogam pela Série A do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Foto: Divulgação/Santos)

Coritiba x Bahia disputam hoje, segunda-feira (25/05), a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Bahia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view), a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Coritiba e Bahia fazem confronto direto na tabela do Brasileirão. As duas equipes somam 23 pontos e seguem na luta para se aproximar da zona de classificação para a CONMEBOL Libertadores.

O Coxa tenta embalar após vencer o Santos fora de casa na última rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, os paranaenses haviam sido eliminados da Copa do Brasil diante da própria torcida.

Já o Bahia chega pressionado após sequência de maus resultados na temporada. O técnico Rogério Ceni vem sofrendo críticas da torcida e tenta reencontrar o caminho das vitórias no Couto Pereira.

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Coritiba x Bahia: prováveis escalações

Coritiba: Pedro Rangel; Lucas Taverna, Jacy, Tiago Cóser e Felipe Jonathan; Vini Paulista, Sebastián Gómez e Josué; Renato Marques, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Iago; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Olivera, Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA
Coritiba x Bahia
Campeonato Brasileiro Série A 2026
Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Data/Horário: 25 de maio de 2026, às 20h

Arbitragem
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

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