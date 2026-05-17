Bahia apenas empata com o Grêmio e torcida reforça o coro pela saída de Rogério Ceni

Bahia e Grêmio só empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (17), em duelo disputado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Brasileirão. Viery abriu o placar na segunda etapa, enquanto Sanabria deixou tudo igual. Apesar do bom posicionamento na tabela, a torcida pediu a saída do técnico Rogério Ceni, que não ganha há sete jogos.

O resultado leva o Bahia a 23 pontos, permanecendo no bloco de cima da tabela. O Grêmio segue ameaçado pelo Z-4, com 18 pontos, mas saiu da faixa de degola, com a mesma pontuação do Corinthians, primeiro clube na zona vermelha, em vantagem no saldo de gols: -2 a -4.

O duelo começou bem movimentado, com o Bahia assustando logo aos quatro minutos, com Erick Pulga se projetando atrás do último zagueiro e saindo na cara de Weverton, mas o goleiro conseguiu salvar com a ponta dos dedos. A pressão baiana tomou conta do jogo, enquanto o Grêmio tentava escapadas pela ponta, com Enamorado. O colombiano teve a primeira chance, com finalização que passou perto.

Luís Castro voltou com Gabriel Mec no lugar de Willian para a segunda etapa, tentando dar juventude ao setor de criação. Mesmo assim, foram mais 15 minutos de Bahia chegando com perigo, e até mesmo um pedido de pênalti do goleiro Weverton em cima de Willian José, mas a arbitragem deixou seguir.

Somente com outras três trocas o Grêmio passou a criar perigo no terço final do jogo. Aos 16, Pedro Gabriel cobrou escanteio pelo lado direito, Viery desviou de cabeça na primeira trave e abriu o placar do jogo.

A derrota parcial aflorou os ânimos do torcedor em Salvador, cantando em coro pela demissão do técnico Rogério Ceni, que se encaminhava para sete jogos seguidos sem vencer.

Em campo, Rodrigo Nestor puxou a responsabilidade e quase marcou um golaço, cortando dois marcadores e finalizando com muito veneno. No minuto seguinte, o meia achou Iago, que cruzou para Sanabria completar na segunda trave e empatar o jogo por 1 a 1, sendo que o trio havia acabado de entrar em campo.

O Grêmio volta a campo no meio da semana, encarando o Palestino (CHI) pela quinta rodada da Sul-Americana, quarta-feira (20), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O Bahia tem semana cheia de treinos e joga pela 17ª rodada do Brasileirão somente no dia 25 de maio, segunda-feira, visitando o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 20h.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 GRÊMIO

BAHIA - Léo Vieira; Gilberto (Caio Suassuna), Kanu, David Duarte e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo, Erick e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Sanabria), Willian José (Everaldo) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

GRÊMIO - Weverton; Wagner Leonardo, Luis Eduardo e Viery; Marcos Rocha (Vitor Ramon), Noriega (Zortéa), Leo Pérez e Pedro Gabriel; Willian (Gabriel Mec), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Enamorado (Amuzu). Técnico: Luís Castro.

GOLS - Viery, aos 16, e Sanabria, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kanu, Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor (Bahia); Enamorado, Pedro Gabriel, Vitor Ramon e Gabriel Mec (Grêmio).

ÁRBITRO - Fernando Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA - R$ 771.758,50.

PÚBLICO - 26.927 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, Salvador (BA).