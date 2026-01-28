Coritiba pega o Red Bull Bragantino em retorno ao Brasileirão após três anos Estadão Conteúdo 28.01.26 6h42 Esta quarta-feira (28) será bastante especial para o Coritiba. Campeão em 1985, ele volta à elite do Campeonato Brasileiro após três anos. Às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), duela com o Red Bull Bragantino, que vem fazendo campanhas consistentes na competição. Rebaixado em 2023, o Coritiba disputou duas edições da Série B. Em 2025, sagrou-se campeão com 68 pontos, subindo com Athletico-PR, Chapecoense e Remo. Nesta temporada, faz campanha mediana na primeira fase do Campeonato Paranaense, mas venceu o principal duelo ao fazer 1 a 0 no Athletico. O time está classificado às quartas de final. Para buscar a permanência na elite, o Coritiba priorizou a experiência e foi bem ativo no mercado, com dez reforços. Entre eles, o lateral Tinga, o zagueiro Thiago Santos, o volante Fernando Sobral e os atacantes Breno Lopes, Keno e Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo com 15 gols. O time é comandado pelo técnico Fernando Seabra, que estava no Red Bull Bragantino em 2024 e 2025. Seabra destacou justamente a experiência do elenco para aceitar o desafio. "O fato de contar com jogadores experientes e desempenho concreto foi um atrativo para mim. Do ponto de vista que envolve a Série A, a capacidade de ter consistência de desempenho, cultura de trabalho, vivência e capacidade mental é muito importante", explicou. Nas últimas edições, o Red Bull Bragantino vem dando trabalho aos favoritos no Brasileirão. Em 2025, o rendimento foi um pouco aquém do esperado, mas terminou em uma posição confortável, em décimo lugar com 48 pontos. O time de Bragança Paulista ainda está invicto em 2026, com três vitórias e dois empates, brigando ponto a ponto pela liderança do Paulistão com Novorizontino e Palmeiras. Comandado pelo experiente Vagner Mancini, o Red Bull Bragantino se reforçou com o goleiro Tiago Volpi, o volante Ignacio Sosa e o meia Rodriguinho. Para a estreia, jogadores como o zagueiro Guzmán Rodríguez, o lateral-esquerdo Vanderlan e o atacante Isidro Pitta são desfalques por lesões. O atacante Jhon Jhon também não joga, pois negocia sua ida para o Zenit, da Rússia. Mancini destacou o entendimento do time e aplicação tática neste início de temporada. "A hora que nós temos que marcar, nós temos que ser o melhor marcador. E a hora que a gente tem a posse de bola, a gente tem que botar a bola no chão e jogar como um time que quer vencer a partida. Eu tenho visto isso nos jogos, eu tenho saído dos jogos satisfeito", elogiou. FICHA TÉCNICA CORITIBA X RED BULL BRAGANTINO CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebas Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega (Breno Lopes) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra. RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini. ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG). HORÁRIO - 19h. LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Coritiba Red Bull Bragantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58 FUTEBOL Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo 27.01.26 16h21 Futebol BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. 27.01.26 15h02 FUTEBOL Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história 27.01.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 PRAZER, LEÃO! Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino 27.01.26 23h03 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 É DO LEÃO! Remo anuncia Vitor Bueno oficialmente: 'rodagem internacional' Seu último clube foi o Cerezo Osaka, onde atuou em 25 partidas na temporada 2025, marcou sete gols e foi titular na maior parte dos jogos 27.01.26 22h45