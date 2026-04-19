Coritiba faz 2 a 0 no Atlético-MG pelo Brasileirão com direito a falha bizarra

Depois de quatro jogos, o Coritiba voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, fez 2 a 0 no Atlético-MG em jogo válido pela 12ª rodada, realizado no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O time paranaense foi efetivo e marcou com Breno Lopes e Pedro Rocha, um em cada tempo.

O Coritiba vinha de uma derrota e três empates seguidos. Com o resultado, o time paranaense chegou a 19 pontos, encostando no pelotão de cima da tabela. Já o Atlético perdeu a segunda seguida, pois já tinha sido derrotado pelo Santos na última rodada. Assim, segue com 14 pontos, no meio da tabela.

Jogando em casa, o Coritiba foi rápido para usar a bola parada e abrir o placar. Após cobrança de escanteio de Josué pela esquerda, Breno Lopes disputou na primeira trave com o marcador. A sobra ficou com o atacante, que completou do jeito que deu na pequena área e fez 1 a 0.

O Atlético tentou não se abater para buscar o empate. Após rebote, Renan Lodi chutou de primeira da entrada da área, exigindo boa defesa de Pedro Rangel. Depois, foi a vez de Cuello arriscar de longe, rasteiro e no cantinho. Pedro Rangel desviou de leve e a bola ainda bateu na trave.

O time mineiro seguiu com forte pressão nos últimos minutos e quase empatou em chute rasteiro de Victor Hugo, dentro da área, mas Pedro Rangel salvou novamente. Hulk, Maycon e Reinier também tentaram, sem sucesso.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético seguiu com mais iniciativa ofensiva, mas sem chutes perigosos. Apesar disso, o Coritiba foi quem marcou mais um, aos 14 minutos. Lyanco recebeu na defesa e foi pressionado por Pedro Rocha. O zagueiro atleticano tentou passe perigoso, a bola bateu no atacante e foi direto para o gol. Everson estava um pouco para a direita, esperando possível passe e não conseguiu defender.

Para buscar o prejuízo, o Atlético apostou na entrada de Dudu, que teve boa movimentação e algumas finalizações, mas sem real perigo. O time ainda abusava de chutes de fora da área.

Ainda deu tempo de Renato Marques, do Coritiba, e Renan Lodi, do Atlético, serem expulsos após confusão e empurrões. Apesar da pressão no final, o Coritiba conseguiu segurar o resultado.

Os dois times voltam a campo no meio de semana para os jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h30, o Coritiba visita o Santos na Vila Belmiro. Na quinta, às 19h, o Atlético recebe o Ceará na Arena MRV.

No domingo seguinte (dia 26), os times voltam a atuar pelo Brasileirão, na 13ª rodada. Às 16h, o Coritiba pega o Grêmio na arena adversária, em Porto Alegre (RS). Mais tarde, às 20h30, é a vez do Atlético jogar novamente em casa, na Arena MRV, diante do Flamengo.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 0 ATLÉTICO-MG

CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Sebastián Gómez, Vini Paulista (Tiago Cóser) e Josué (Thiago Santos); Lucas Ronier, Pedro Rocha (Renato Marques) e Breno Lopes (Lavega). Técnico: Fernando Seabra.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Dudu), Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Cissé), Victor Hugo e Reinier (Preciado); Cuello (Bernard) e Hulk (Cassierra). Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Breno Lopes, aos seis minutos do primeiro tempo. Pedro Rocha, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sebastián Gómez e Thiago Santos (Coritiba). Lyanco (Atlético-MG).

CARTÕES VERMELHOS - Renato Marques (Coritiba). Renan Lodi (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Fernando Salles Nascimento Filho (PA).

PÚBLICO - 28.426 torcedores.

RENDA - R$ 1.102.670,00.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).