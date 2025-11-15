Coritiba empata sem gols com Athletic e é o primeiro time a celebrar acesso à elite nacional

Após duas temporadas, o Coritiba garantiu acesso na Série B do Campeonato Brasileiro e está de volta à elite nacional com uma rodada de antecedência. Na tarde deste sábado, empatou sem gols com o Athletic-MG no Couto Pereira, em Curitiba (PR), em partida válida pela 37ª rodada, acompanhada por mais de 33 mil torcedores.

Com 65 pontos, o Coritiba não pode mais ser alcançado pelo Criciúma, primeiro fora do G-4, que só pode chegar a 64. O G-4 ainda conta com Athletico-PR (59), que ainda tem dois jogos, Chapecoense e Remo (ambos também com 59), que só jogam mais uma vez. Apenas o Athletico ainda tem chance de tirar o título do rival paranaense.

Já o Athletic chegou a 41 pontos, em 15º lugar, e ainda luta contra o rebaixamento. Quem abre o Z-4 é a Ferroviária, em 17º com 40 pontos, mas que ainda entrará em campo no domingo contra o Athletico-PR.

Campeão em 1985, o Coritiba volta à Série A após duas temporadas na Série B. O time caiu em 2023, quando ficou em 19º com 30 pontos. No ano passado, ficou na modesta 12ª colocação e não conseguiu o acesso. Nesta temporada, o time teve uma campanha muito regular, passando a competição inteira nas primeiras colocações. O time marcou apenas 37 gols, mas contou com a melhor defesa, vazada apenas 22 vezes até agora.

A campanha consistente contou com apenas um técnico: Mozart Santos, que esteve no gramado em 36 das 37 partidas até agora. Ele ficou fora apenas contra o Goiás, pela sétima rodada, pois foi expulso na rodada anterior. Outro destaque dessa campanha foi Josué, camisa 10 que marcou seis gols na Série B, sendo o artilheiro do time. Ele, porém, foi desfalque na partida deste sábado porque estava suspenso.

O acesso não veio de forma fácil, já que o Athletic luta pela sobrevivência. No primeiro tempo, o Coritiba sentiu o peso do jogo e demonstrou um pouco de nervosismo. Tanto que as primeiras boas chegadas foram do Athletic, embora a primeira metade ficou marcada por poucas chances.

A principal oportunidade do time mineiro foi quando Geraldes recebeu lindo passe em profundidade na esquerda da área. Ele foi à linha de fundo e tocou para trás. Torrão chutou de primeira com um meio voleio, mas acabou escorregando e mandou para fora.

Pouco depois, o Coritiba quase abriu o placar, mas parou na trave. Após cruzamento, Dellatorre, artilheiro do time na temporada com dez gols, ficou com a sobra e finalizou. A bola desviou Jonathan e carimbou a trave.

O segundo tempo continuou nervoso. O empate garantia o acesso, mas apenas a vitória daria o título ao Coritiba para a festa ficar completa e tirar qualquer chance justamente do arquirrival Athletico. Mesmo um pouco afobado, o Coritiba tentou avançar o time e assustou quando Iury Castilho desviou de cabeça.

O Athletic respondeu com um escanteio, em que Marcelo Ajul cabeceou para baixo e a bola passou perto da trave. Depois, o Coritiba teve uma grande chance. Everaldo levantou na área e a bola passou pela defesa, encontrando Dellatorre de surpresa na pequena área. Ele desviou de primeira, mas para fora. Os paranaenses seguiram com pressão e Lucas Ronier tentou de fora da área, novamente para fora.

Nos acréscimos, Lucas Ronier recebeu rasteiro na segunda trave e chutou na pequena área, mas Adriel defendeu. Apesar da pressão até o fim, o Coritiba não conseguiu confirmar o título, mas festejou o acesso, apesar da forte vaia inicial da torcida, que depois passou a comemorar.

Na última rodada, o Coritiba finaliza a temporada diante do já rebaixado Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Já o Athletic pega o Paysandu, também já rebaixado, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). Todos os jogos estão marcados para domingo (23), às 16h30, mas alguns podem ser antecipados caso não interfiram na briga pelo acesso ou rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 0 ATHLETIC-MG

CORITIBA - Pedro Morisco; Alex Silva (Zeca), Maicon, Jacy e Bruno Melo (João Almeida); Sebastián Gómez, Vini Paulista (Machado) e Carlos de Pena (Everaldo); Lucas Ronier, Dellatorre e Iury Castilho (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart Santos.

ATHLETIC - Adriel; Douglas Pelé, Jhonatan, Marcelo Ajul e Wesley Gasolina; João Miguel (Fabrício Isidoro), Fernando Martínez e Geraldes (Alason Carioca); Welinton Torrão (Ezequiel), Neto Costa (Gabriel Índio) e Guilherme Cachoeira (Kauan Lindes). Técnico: Rui Duarte.

CARTÕES AMARELOS - João Almeida e Gustavo Coutinho (Coritiba); Jhonatan, Marcelo Ajul, João Miguel, Fernando Martínez e Neto Costa (Athletic).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

PÚBLICO - 31.922 pagantes (33.648 presentes).

RENDA - R$ 579.554,00.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).