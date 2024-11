Corinthians vence de virada e Botafogo empata com o Cuiabá

De virada, o Corinthians venceu o jogo contra o Vitória neste sábado (9) por 2 a 1. A disputa ocorreu no Barradão, em Salvador (BA).

O jogo começou bem para o Vitória, que abriu o placar com o gol de Alerrandro, após uma falha de Hugo Souza. No entanto, o Timão reagiu com Yuri Alberto, que deixou tudo igual

A virada veio com um belíssimo gol de Memphis Depay, que garantiu a vitória para o Corinthians pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Timão agora conquistou 41 pontos e entrou para a zona de classificação para a Copa Sul-Americana, na 10ª colocação do Brasileirão.

Botafogo

O líder do campeonato brasileiro não conseguiu vencer o Cuiabá em um jogo pouco inspirado e de péssimos chutes ao gol. Mesmo jogando em casa, o Botafogo não saiu do 0 a 0 neste sábado (9), pela partida da 33ª rodada do Brasileirão.

Apesar do empate, Botafogo ainda é líder do campeonato brasileiro, com 68 pontos, 4 a mais que o Palmeiras, segundo colocado na tabela. Os dois vão se enfrentar na 36ª rodada, em um jogo que promete definir os rumos do campeão de 2024.