Corinthians treina pênaltis de olho na decisão contra o Vasco pela Copa do Brasil Na semifinal, diante do Cruzeiro, a classificação veio justamente na disputa de penalidades Estadão Conteúdo 19.12.25 16h47 Memphis Depay, do Corinthians (Rodrigo Coca / Corinthians) Disposto a não deixar escapar nenhum detalhe para a decisão de domingo, contra o Vasco, pela Copa do Brasil, o Corinthians, dedicou parte da atividade desta sexta-feira para as penalidades. No encerramento da movimentação, os atletas treinaram as cobranças sob a supervisão do técnico Dorival Júnior. Na semifinal, diante do Cruzeiro, a classificação veio justamente na disputa de penalidades. Para este confronto com os cariocas, a briga para dar a volta olímpica está em aberto. Após empate de 0 a 0 na última quarta-feira, na Neo Química, quem vencer domingo, no Maracanã, leva o título. Caso a igualdade persista ao final do tempo normal, a Copa do Brasil vai ser definida nos tiros livres. Com os goleiros Léo Jardim e Hugo Souza se destacando nesse quesito, o treinador corintiano aproveitou esta sexta-feira para aprimorar as cobranças de seus atletas. Segundo informações do site do Corinthians, o elenco iniciou o treino fazendo um trabalho de força na academia. Após o aquecimento no gramado, o elenco realizou um exercício tático estratégico. O Corinthians encerra a preparação para a final na manhã deste sábado e viaja para o Rio no período da tarde. Com força máxima para a partida, Dorival não tem problemas de escalação. Por controle de carga, o holandês Memphis Depay não trabalhou com bola, mas não preocupa e deverá formar o setor ofensivo ao lado do atacante Yuri Alberto.