Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians tem brilho de 'Filhos do Terrão' em vitória sobre o Capivariano pelo Paulistão

Estadão Conteúdo

O Corinthians venceu o Capivariano por 3 a 0, fechando a sexta rodada do Campeonato Paulista. Com time alternativo, a equipe teve o brilho dos garotos para desequilibrar a partida e se aproximar da liderança do Estadual.

Mesmo reserva, o time alvinegro foi melhor. Os visitantes teriam saído na frente, não fosse assinalado um controverso impedimento. Depois, só deu Corinthians, com show dos 'Filhos do Terrão'. Dieguinho, Gui Negão e Kayke garantiram a vitória.

Os corintianos, que assumiram a quarta colocação, agora se voltam para o Dérbi de domingo, também pelo Paulistão. No mesmo dia, o Capivariano, que é o 12º, recebe o Mirassol.

Gui Negão era a principal arma do Corinthians, com boas chegadas e finalizações paradas pelo goleiro Guilherme Nogueira. Também ia bem o recém-chegado Kaio César, que teve a infelicidade de sair com menos de 15 minutos por dores na coxa direita. Entrou Dieguinho, que mudaria o jogo.

Antes disso, contudo, o Capivariano não se contentou em ser apenas espectador do adversário. O time conseguiu assustar, com chute forte de Leonan, defendido por Felipe Longo.

A equipe ainda chegou a marcar, com Carlos Eduardo, de falta. O camisa 10 cruzou na área, e a bola foi direto para o gol. Entretanto, foi assinalado impedimento do zagueiro Lucas Dias, sob avaliação de que ele teria participado do lance.

O Corinthians voltou melhor do intervalo, mas tinha dificuldade em transformar o volume de jogo em chances reais. Até que, aos nove minutos, Matheus Bidu tabelou com Garro e infiltrou por dentro da defesa adversária para Dieguinho. O garoto de 18 anos bateu bonito, de chapa, e marcou o seu primeiro gol como profissional.

O time continuou no ataque. Dieguinho, desta vez, foi assistente. Da esquerda, ele cruzou na cabeça de Gui Negão, que ampliou.

O Capivariano não conseguiu mais reagir. Do lado corintiano, Dorival promoveu a estreia de Memphis no Paulistão de 2026, além das entradas de Kayke e Pedro Raul, buscando ainda mais a ofensividade. Deu certo. Pela direita, Kayke tabelou com o holandês e bateu colocado para fazer o terceiro e fechar a conta.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 0 CAPIVARIANO

CORINTHIANS - Felipe Longo; Milans, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Hugo (Matheus Bidu); Charles, Matheus Pereira e Garro (Memphis); Kaio César (Dieguinho), Vitinho (Kayke) e Gui Negão (Pedro Raul). Técnico: Dorival Júnior.

CAPIVARIANO - Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Lucas Dias, Wendel Lomar e Leonan; Bruno Silva (Vinicius Guedes), Octávio (Matheus Guilherme), e Carlos Eduardo (Vinicius Popó); Mike (Thiaguinho), Felipe Azevedo e Rodolfo (Cassinho). Técnico: Élio Sizenando.

GOLS - Dieguinho, aos nove, e Gui Negão, aos 20, e Kayke aos minutos do segundo tempo.

ÁRBITRA - Daiane Caroline Muniz dos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bidu (Corinthians); Guilherme Nogueira, Wendel Lomar, Octávio e Vinicius Popó (Capivariano).

PÚBLICO - 28.885 presentes.

RENDA - R$ 1.641.966,00.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Corinthians

Capivariano
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Atacante do Paysandu confia na molecada da base no clássico Re-Pa: 'são cascudos'

Kleiton Pego, artilheiro do Paysandu na temporada, falou da expectativa de jogar seu primeiro clássico Re-Pa

05.02.26 19h04

FUTEBOL

Série B muda o formato de acesso e terá mata-mata por vagas na Série A; saiba detalhes

Em votação realizada na pelos clubes, apenas três agremiações votaram contra as mudanças no formato de disputa

05.02.26 17h45

VEJA OS VALORES

Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda

Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino.

05.02.26 15h02

Futebol

Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna

Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem

05.02.26 13h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos

Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias

04.02.26 23h28

É HOJE

Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão

A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual

05.02.26 7h00

Futebol

Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: 'Todo técnico fica'

Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 

05.02.26 12h44

futebol

Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão

Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino

05.02.26 10h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda