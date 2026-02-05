Corinthians tem brilho de 'Filhos do Terrão' em vitória sobre o Capivariano pelo Paulistão Estadão Conteúdo 05.02.26 22h47 O Corinthians venceu o Capivariano por 3 a 0, fechando a sexta rodada do Campeonato Paulista. Com time alternativo, a equipe teve o brilho dos garotos para desequilibrar a partida e se aproximar da liderança do Estadual. Mesmo reserva, o time alvinegro foi melhor. Os visitantes teriam saído na frente, não fosse assinalado um controverso impedimento. Depois, só deu Corinthians, com show dos 'Filhos do Terrão'. Dieguinho, Gui Negão e Kayke garantiram a vitória. Os corintianos, que assumiram a quarta colocação, agora se voltam para o Dérbi de domingo, também pelo Paulistão. No mesmo dia, o Capivariano, que é o 12º, recebe o Mirassol. Gui Negão era a principal arma do Corinthians, com boas chegadas e finalizações paradas pelo goleiro Guilherme Nogueira. Também ia bem o recém-chegado Kaio César, que teve a infelicidade de sair com menos de 15 minutos por dores na coxa direita. Entrou Dieguinho, que mudaria o jogo. Antes disso, contudo, o Capivariano não se contentou em ser apenas espectador do adversário. O time conseguiu assustar, com chute forte de Leonan, defendido por Felipe Longo. A equipe ainda chegou a marcar, com Carlos Eduardo, de falta. O camisa 10 cruzou na área, e a bola foi direto para o gol. Entretanto, foi assinalado impedimento do zagueiro Lucas Dias, sob avaliação de que ele teria participado do lance. O Corinthians voltou melhor do intervalo, mas tinha dificuldade em transformar o volume de jogo em chances reais. Até que, aos nove minutos, Matheus Bidu tabelou com Garro e infiltrou por dentro da defesa adversária para Dieguinho. O garoto de 18 anos bateu bonito, de chapa, e marcou o seu primeiro gol como profissional. O time continuou no ataque. Dieguinho, desta vez, foi assistente. Da esquerda, ele cruzou na cabeça de Gui Negão, que ampliou. O Capivariano não conseguiu mais reagir. Do lado corintiano, Dorival promoveu a estreia de Memphis no Paulistão de 2026, além das entradas de Kayke e Pedro Raul, buscando ainda mais a ofensividade. Deu certo. Pela direita, Kayke tabelou com o holandês e bateu colocado para fazer o terceiro e fechar a conta. FICHA TÉCNICA CORINTHIANS 3 X 0 CAPIVARIANO CORINTHIANS - Felipe Longo; Milans, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Hugo (Matheus Bidu); Charles, Matheus Pereira e Garro (Memphis); Kaio César (Dieguinho), Vitinho (Kayke) e Gui Negão (Pedro Raul). Técnico: Dorival Júnior. CAPIVARIANO - Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Lucas Dias, Wendel Lomar e Leonan; Bruno Silva (Vinicius Guedes), Octávio (Matheus Guilherme), e Carlos Eduardo (Vinicius Popó); Mike (Thiaguinho), Felipe Azevedo e Rodolfo (Cassinho). Técnico: Élio Sizenando. GOLS - Dieguinho, aos nove, e Gui Negão, aos 20, e Kayke aos minutos do segundo tempo. ÁRBITRA - Daiane Caroline Muniz dos Santos. CARTÕES AMARELOS - Matheus Bidu (Corinthians); Guilherme Nogueira, Wendel Lomar, Octávio e Vinicius Popó (Capivariano). PÚBLICO - 28.885 presentes. RENDA - R$ 1.641.966,00. LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo. 