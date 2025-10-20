Corinthians sofre novo transfer ban por atraso no pagamento de parcela ao Cuiabá por Raniele

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF responsável por intermediar acordos entre clubes, atletas e empresários, puniu o Corinthians com um transfer ban após o clube atrasar nova parcela da compra de Raniele junto ao Cuiabá. O clube paulista tinha até sexta-feira, 17, para pagar cerca de R$ 780 mil aos mato-grossenses. O valor total da transferência é de aproximadamente R$ 18 milhões.

Ao Estadão, o Corinthians alega que o prazo pode se estender por mais cinco dias úteis após a data de vencimento. O clube garante que a parcela será quitada ainda nesta, entre quarta e quinta-feira.

É a segunda vez em que o Corinthians não cumpre com a data para o acerto de uma parcela da compra do jogador. A primeira foi em julho, quando o Cuiabá reclamou junto à CNRD, órgão da CBF responsável por intermediar acordos entre clubes, atletas e empresários.

O Corinthians já sofre com os efeitos de um outro transfer ban, aplicado pela Fifa. A punição foi causada por uma dívida de R$ 33 milhões com o Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres. Com os juros, o valor está na casa dos R$ 40 milhões. Houve tentativa de reverter a decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas a decisão foi mantida e, assim, o time paulista está impedido de realizar contratações por três janelas de transferências.

O Corinthians ainda corre risco de ser punido em outros três casos. O Talleres cobra US$ 4,3 milhões (cerca de R$ 23,3 milhões) pela venda de Rodrigo Garro; o meia paraguaio Matías Rojas reclama R$ 40 milhões do clube em valores atrasados; e o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, reivindica 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) pelo empréstimo do volante Maycon. Todos os casos estão no aguardo do julgamento de recurso no CAS.

Atravessando grave crise financeira, com uma dívida total de R$ 2,7 bilhões, o Corinthians realizou apenas duas contratações em 2025: o lateral-esquerdo Angileri, contratado no final de fevereiro, e o atacante Vitinho, cujo registro foi feito no dia anterior à sanção que impede o clube de registrar novos atletas.