Esportes

Corinthians se acerta com o São Paulo e encaminha contratação de Alisson por empréstimo

Estadão Conteúdo

A novela envolvendo a transferência de Alisson do São Paulo para o Corinthians está perto do capítulo final. Depois de muita discussão sobre os termos do contrato, as partes chegaram em um denominador comum e a expectativa é de que o negócio seja fechado ainda nesta sexta-feira, 23.

Alisson, que tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027, será emprestado ao Corinthians até o fim da temporada. O time alvinegro concordou em pagar uma taxa de R$ 1,5 milhão pela transferência, sendo R$ 1 mi à vista e o restante ao longo da temporada.

O acordo prevê o pagamento de mais R$ 1,5 milhão em caso do atingimento de metas e também a opção de compra ao fim do período de empréstimo. O valor é mantido sob sigilo.

A contratação de Alisson pelo Corinthians foi um pedido expresso de Dorival Júnior, que trabalhou com o jogador no São Paulo. O treinador foi o responsável por mudá-lo de posição, transformando o atleta de meia-atacante para volante. Ele foi um dos principais destaques da equipe tricolor na temporada 2023, quando o clube conquistou de maneira inédita a Copa do Brasil.

Após o empate por 1 a 1 com o Santos, Dorival falou sobre a possibilidade de contar com o jogador. "Alisson não vem sendo aproveitado na sua equipe (São Paulo). Comigo, ele foi muito bem em todo período que lá estive. Eu o conheci no Vasco da Gama, ele ainda era um jogador das categorias de base do Cruzeiro e estava emprestado. Sempre achei um jogador interessante", iniciou.

"Alterei um pouco a posição dele em função de suas características. Se ele encontrar aqui dentro suas melhores condições, não tenho dúvidas que vai ser um reforço importante, uma função que precisamos preenchê-la. Nós temos poucos elementos ali, pelo giro que fazemos. O meio-campo necessita de alternância, mudanças ao longo da temporada, em razão do desgaste", concluiu.

Alisson não conseguiu repetir o mesmo nível de atuação após a saída de Dorival do São Paulo e terminou a temporada de 2025 em baixa. Por isso, as partes viam com bons olhos a negociação, mesmo tratando-se de uma ida para um rival. Para a posição, o time tricolor conta com Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilla, Luan, além do recém contratado Danielzinho, que estava no Mirassol.

No Corinthians, Alisson chegará para suprir a saída de Maycon, que não renovou contrato e acertou com o Atlético-MG. Ele vai disputar posição em um setor que oferece diferentes opções à comissão técnica: Raniele, Martínez, Carrillo, Charles, André Luiz, Matheus Pereira e Breno Bidon.

Aos 32 anos, Alisson acumula títulos em diferentes clubes. Pelo Cruzeiro, time que o revelou, foi bicampeão brasileiro (2013 e 2014), venceu a Copa do Brasil (2017) e o Campeonato Mineiro (2017). No Grêmio, venceu a Recopa Sul-Americana (2018) e foi tetracampeão gaúcho (2018, 2019, 2020 e 2021). Além de ter vencido a Copa do Brasil com o São Paulo, também ajudou o time a conquistar a Supercopa do Brasil, em 2024.

