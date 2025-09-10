Corinthians retribui gentileza e palmeirense Andreas Pereira vem de carona no voo de Hugo Souza Estadão Conteúdo 10.09.25 15h27 A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ganhou um momento de "trégua" após jogo em que a seleção brasileira foi derrotada pela Bolívia, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da América do Sul. A diretoria alvinegra retribuiu uma gentileza de seu maior rival e deu carona para Andreas Pereira em voo fretado para trazer o goleiro Hugo Souza direto da Bolívia. O voo, bancado pelo Corinthians, foi uma ação do clube para contar com o seu titular do gol para a partida desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, em confronto que define uma vaga às semifinais da Copa do Brasil. O volante Andreas Pereira, que também foi convocado por Carlo Ancelotti, retornou na aeronave, e já participou do treino desta quarta-feira, na Academia de Futebol. A iniciativa corintiana foi a retribuição de um gentileza promovida pelo rival envolvendo também o retorno de seus atletas de um jogo pela Data Fifa. Em março, o Palmeiras fretou um avião para buscar o colombiano Richard Ríos e trouxe o corintiano Romero arcando com todos os custos. Em sua primeira convocação para seleção desde que trocou o futebol inglês pelo Palmeiras, Andreas Pereira ficou no banco de reservas na derrota brasileira de 1 a 0 para os bolivianos. O jogador vai ser apresentado oficialmente nesta quinta-feira. Eliminado da Copa do Brasil, a equipe do técnico Abel Ferreira vai a campo neste sábado e recebe o Internacional no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Com 20 jogos disputados no Nacional, a equipe paulista contabiliza 43 pontos e ocupa o terceiro lugar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Palmeiras voo Hugo Souza Andreas Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15 Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 Futebol Remo e Vila Nova se reencontram na Série B com retrospecto equilibrado; confira Equipes já se enfrentaram 17 vezes em competições oficiais e se enfrentam no próximo sábado (13) 10.09.25 12h06 Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão 10.09.25 11h04 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57