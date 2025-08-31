Corinthians renova com Gui Negão até 2030 e estipula multa de R$ 634 milhões para o exterior Estadão Conteúdo 31.08.25 9h13 Novo xodó da torcida corintiana e principal esperança de gol no dérbi deste domingo, diante do Palmeiras, o atacante Gui Negão teve seu contrato renovado com o Corinthians por mais cinco temporadas, até junho de 2030. A joia da base corintiana agora tem uma multa rescisória de R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros (R$ 634,4 milhões) em caso de saída para clubes do exterior. Substituto do lesionado Yuri Alberto no setor ofensivo do time alvinegro, o jovem de 18 anos tem mostrado personalidade e faro de gol apurado, balançando as redes nos últimos três jogos, justamente quando assumiu a titularidade, contra Bahia e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e Athletico-PR, em duelo da Copa do Brasil. "É a minha terceira renovação aqui no clube. Espero poder contribuir com muita luta, muita vontade, gols e, se Deus quiser, títulos também", afirmou o atacante à Corinthians TV. "Até agora, minha trajetória foi muito vitoriosa. Estou completando nove anos de clube e esta renovação é um 'presentaço' enorme para mim", acrescentou. O camisa 56 começou no futsal do Corinthians, em 2016, aos 9 anos, e passou por todas as categorias de base até chegar ao time profissional no ano passado. Desde a estreia contra o Vitória, em junho deste ano, pelo campeonato nacional, foram oito jogos disputados e três gols anotados. Com contrato renovado, Gui Negão volta a campo neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, no clássico com o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Corinthians Gui Negão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 São Paulo é castigado por baixa efetividade e vê Cruzeiro encerrar invencibilidade 30.08.25 23h17