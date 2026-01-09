Corinthians recusa oferta a Yuri Alberto e pede mais para cobrir valor assegurado a empresário Novo executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, disse que está aguardando uma proposta mais vantajosa para considerar negociar o atacante Estadão Conteúdo 09.01.26 16h02 Yuri Alberto, do Corinthians (Foto: Instagram @corinthians) O Corinthians recebeu uma proposta de 24 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões) da Lazio pelo atacante Yuri Alberto, mas não se animou com os valores. Na avaliação da diretoria corintiana, fechar a negociação por uma quantia como essa seria insatisfatório em razão da forma como estão distribuídos os direitos econômicos do atacante de 24 anos. Apenas 50% dos direitos do jogador pertencem ao Corinthians, enquanto a outra metade pertence ao Zenit, da Rússia. Além disso, o clube tem de repassar 10% do valor que receber por uma futura transferência de Yuri ao empresário André Cury, a quem o ex-presidente Duíio Monteiro Alves cedeu a prioridade de venda do atleta, em 2023, quando o negócio com os russos foi fechado. Em entrevista coletiva na qual se apresentou ao torcedor corintiano, o novo executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, disse que está aguardando uma proposta mais vantajosa para considerar negociar o atacante. "Houve proposta, sim, mas ainda não é a proposta que atende o Corinthians, esperamos um valor maior. A proposta está com o presidente Osmar, eu tive acesso. Não vou revelar valores. Houve a proposta, mas ela não atende a necessidade do Corinthians pela importância do jogador e a importância que ele tem no nosso elenco", disse. Nesta sexta-feira, o Corinthians ficou livre para registrar jogadores depois de passar quatro meses sob o transfer ban da Fifa. Após a diretoria pagar R$ 41,6 milhões, valor do acordo final com o Santos Laguna pela dívida com Félix Torres, na quinta-feira, 8, a entidade máxima do futebol retirou a punição nesta sexta, 9. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Yuri Alberto empresário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32