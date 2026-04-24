Corinthians recupera mando de jogo no STJD e tribunal reduz penas de Matheuzinho e Hugo Souza Após vender ingressos para encarar o Vasco neste domingo, pelo Brasileirão, o Corinthians assumiu o risco de ter de cumprir a punição de perda de um mando no clássico com o São Paulo Estadão Conteúdo 24.04.26 13h11 Arena Corinthians (José Manoel Idalgo / Corinthians) O recurso do Corinthians após as penalidades do STJD por causa de incidentes no clássico com o Palmeiras foi julgado nesta sexta-feira e com muitas boas notícias ao clube. O tribunal informou que o Alvinegro não perderá mais um mando de jogo por racismo contra Carlos Miguel e ainda viu as penas de Matheuzinho e Hugo Souza serem reduzidas pela metade. Após vender ingressos para encarar o Vasco neste domingo, pelo Brasileirão, o Corinthians assumiu o risco de ter de cumprir a punição de perda de um mando no clássico com o São Paulo, mas o STJD alterou a penalidade nesta sexta-feira, para alívio dos advogados corintianos. O setor Oeste inferior, onde estava o torcedor que proferiu palavras racistas ao goleiro Carlos Miguel, ficará interditado, o que representa uma redução na carga de ingressos de 8.440 torcedores. Bem melhor do que ter de jogar fora de casa para a equipe que luta contra a queda no Brasileirão. O clube arcará com a multa mantida de R$ 80 mil. O STJD ainda absolveu o Corinthians no caso do drone, aceitando a alegação corintiana que não dá para impedir que o objeto adentre o estádio sendo manuseado por alguém de fora da Neo Química Arena. No caso, trouxe um porco de pelúcia em provocação ao Palmeiras, além de uma bandeira com uma garrafa de 51 em alusão ao Mundial do rival. A boa notícia ao técnico Fernando Diniz é que a punição para Hugo Souza por críticas à arbitragem, foi reduzida de dois para um jogo, o que libera o goleiro para encarar os cariocas. Já Matheuzinho, suspenso por quatro partidas após ser expulso por agredir Flaco López, teve a pena reduzida para duas partidas e retorna na visita ao Mirassol. O volante Allan, que fez gestos obscenos na derrota para o Fluminense, no Maracanã, e acabou expulso, também foi julgado nesta sexta-feira, pegando um jogo de suspensão já cumprido. Também fica à disposição contra o Vasco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians STJD perda de mando Hugo Souza Matheuzinho Alla COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 TABU Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto! Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026 23.04.26 18h55