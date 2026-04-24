Corinthians recupera mando de jogo no STJD e tribunal reduz penas de Matheuzinho e Hugo Souza

O recurso do Corinthians após as penalidades do STJD por causa de incidentes no clássico com o Palmeiras foi julgado nesta sexta-feira e com muitas boas notícias ao clube. O tribunal informou que o Alvinegro não perderá mais um mando de jogo por racismo contra Carlos Miguel e ainda viu as penas de Matheuzinho e Hugo Souza serem reduzidas pela metade.

Após vender ingressos para encarar o Vasco neste domingo, pelo Brasileirão, o Corinthians assumiu o risco de ter de cumprir a punição de perda de um mando no clássico com o São Paulo, mas o STJD alterou a penalidade nesta sexta-feira, para alívio dos advogados corintianos.

O setor Oeste inferior, onde estava o torcedor que proferiu palavras racistas ao goleiro Carlos Miguel, ficará interditado, o que representa uma redução na carga de ingressos de 8.440 torcedores. Bem melhor do que ter de jogar fora de casa para a equipe que luta contra a queda no Brasileirão. O clube arcará com a multa mantida de R$ 80 mil.

O STJD ainda absolveu o Corinthians no caso do drone, aceitando a alegação corintiana que não dá para impedir que o objeto adentre o estádio sendo manuseado por alguém de fora da Neo Química Arena. No caso, trouxe um porco de pelúcia em provocação ao Palmeiras, além de uma bandeira com uma garrafa de 51 em alusão ao Mundial do rival.

A boa notícia ao técnico Fernando Diniz é que a punição para Hugo Souza por críticas à arbitragem, foi reduzida de dois para um jogo, o que libera o goleiro para encarar os cariocas. Já Matheuzinho, suspenso por quatro partidas após ser expulso por agredir Flaco López, teve a pena reduzida para duas partidas e retorna na visita ao Mirassol.

O volante Allan, que fez gestos obscenos na derrota para o Fluminense, no Maracanã, e acabou expulso, também foi julgado nesta sexta-feira, pegando um jogo de suspensão já cumprido. Também fica à disposição contra o Vasco.