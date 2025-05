Corinthians: Polícia investiga origem de câmeras 'não oficiais' no CT Joaquim Grava

O Corinthians registrou boletim de ocorrência (B.O), na noite desta quarta-feira, após descobrir câmeras não integradas ao sistema de monitoramento no departamento de almoxarifado do CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo. O registro foi feito no Distrito Policial (DP).

"Os representantes do clube aguardam os resultados da perícia técnica solicitada aos órgãos competentes para avaliar as medidas necessárias", informou o clube em nota.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), foram encontradas sete câmeras não oficiais no centro de treinamento alvinegro.

Profissionais de segurança do clube informaram aos policiais que o equipamento de filmagem foi encontrado pela empresa terceirizada que fazia a manutenção no sistema de vigilância do CT.

"Após a constatação, o acesso externo aos equipamentos foi bloqueado. A área onde os equipamentos foram localizados foi isolada para perícia, cujo resultado apontará a existência ou não de crime. O foi registrado como Interceptação Telefônica pelo 24º DP", informou a SSP.