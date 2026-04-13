Corinthians pode levar gancho de 10 jogos por drone; Palmeiras é ameaçado de multa por briga A denúncia foi protocolada na Comissão Disciplinar por diferentes eventos que aconteceram durante e após a partida Estadão Conteúdo 13.04.26 22h52 O clássico entre Corinthians e Palmeiras pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro virou pauta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Uma denúncia foi protocolada na Comissão Disciplinar por diferentes eventos que aconteceram durante e após a partida. O Corinthians pode ser o principal prejudicado. As penas podem levar a equipe a perder o mando de campo por 10 jogos, além de multas. As acusações contra o clube envolvem o drone provocativo que sobrevoou o gramado no segundo tempo, a briga após a partida e um possível caso de racismo contra o goleiro Carlos Miguel. Já o Palmeiras é acusado apenas pela situação da briga e corre risco de receber uma multa. Entretanto, caso haja a identificação dos envolvidos, eles é que responderiam, anistiando o clube. A denúncia foi apresentada pelo procurador Caio Porto Ferreira, da Procuradoria de Justiça Desportiva. Ela será analisada por uma das comissões disciplinares do STJD, que define se o caso entra na pauta do tribunal. Expulsos na partida, André e Matheuzinho podem levar diferentes suspensões. O meia fez um gesto obsceno para um adversário, sujeito a uma suspensão de um a seis jogos. Já o lateral levou vermelho após um soco em Flaco López. Isso pode afastá-lo de quatro a 12 jogos. Por diferentes atos na confusão generalizada após a partida, no túnel dos vestiários, foram denunciados Breno Bidon e o preparador de goleiros do Corinthians, Luiz Fernando Santos. A lista pode aumentar a partir do trabalho de identificação de mais envolvidos. O meia pode pegar de um a três jogos de gancho. O integrante da comissão técnica, de dois a 10. O goleiro Hugo Souza também foi denunciado. Ele é acusado de ofender a arbitragem durante entrevista após o jogo. O gancho pode ser de um a seis jogos. QUEM FOI DENUNCIADO EM CORINTHIANS X PALMEIRAS E QUAIS AS POSSÍVEIS PENAS? Corinthians Denúncia: artigos 213 (desordem na praça de desporto), 243-G (injúria racial) e 257 (rixa e tumulto) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) Possível pena: perda do mando de campo de um a 10 jogos (artigo 213), multas de R$ 100 a R$ 100 mil (artigos 213 e 243-G) e multa de até R$ 20 mil (artigo 257) Palmeiras Denúncia: 257 (rixa e tumulto) Possível pena: multa de até R$ 20 mil se não forem identificados participantes André (Corinthians) Denúncia: artigo 258 (agir de forma contrária à ética desportiva) Possível pena: de um a seis jogos de suspensão Matheuzinho (Corinthians) Denúncia: artigo 254-A (agressão física) Possível pena: de quatro a 12 jogos de suspensão Hugo Souza (Corinthians) Denúncia: artigo 243-F (ofender a honra dos árbitros durante entrevista) Possível pena: de um a seis jogos de suspensão Breno Bidon (Corinthians) Denúncia: artigo 250 (ato hostil, durante confusão no túnel) Possível pena: de um a três jogos de suspensão Luiz Fernando Santos (Corinthians) Denúncia: artigo 257 (participar de rixa, durante confusão no túnel) Possível pena: de dois a 10 jogos de suspensão A confusão após o jogo também é objeto de análise do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Quando os times deixaram o gramado, houve uma troca de empurrões no túnel. O Palmeiras informou que Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians. Já o clube alvinegro falou que Gabriel Paulista e Breno Bidon sofreram agressões de seguranças palmeirenses. Os dois clubes, em notas, disseram que registrariam os casos no Juizado Especial Criminal (Jecrim). Entretanto, o Corinthians propôs ao Palmeiras que não houvesse sequência nos casos junto à Polícia Civil. Não houve acordo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Palmeiras STJD COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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