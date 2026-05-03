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Corinthians perde do Mirassol, vê fim de série invicta de Diniz e volta à zona de rebaixamento

O resultado deixa o Corinthians estacionado nos 15 pontos.

Estadão Conteúdo
fonte

Corinthians perde do Mirassol, vê fim de série invicta de Diniz e volta à zona de rebaixamento. (Joisel Amaral/AGIF)

O Corinthians conheceu pela primeira vez o sabor da derrota na "era Fernando Diniz". Neste domingo, 3, o time alvinegro foi até o Maião e perdeu por 2 a 1 para o Mirassol em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Carlos Eduardo e Edson Carioca fizeram os gols do Mirassol aos 23 e 33 minutos do primeiro tempo, respectivamente. Dieguinho, aos 33 da etapa final, diminuiu para o Timão.

O resultado deixa o Corinthians estacionado nos 15 pontos e faz o time voltar à zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Já o Mirassol vai aos 12 pontos, mas segue também no Z-4, em 18º.

A equipe da capital entrou nesta partida com sete jogos, nenhuma derrota e sem ter sido vazada com Diniz no comando. No entanto, os dois primeiros gols vieram acompanhados da primeira derrota também do técnico no comando do Timão.

Logo no começo do jogo, Matheus Candançan foi livrado pelo VAR de cometer uma injustiça. O árbitro havia dado cartão vermelho direto por uma falta por trás de Edson Carioca. No entanto, ele mudou para amarelo depois de ser chamado a rever o lance no vídeo.

Minutos depois, o Mirassol chegou ao gol. Carlos Eduardo foi derrubado dentro da área por Matheus Bidu. Ele mesmo foi para a cobrança e não desperdiçou, jogando Hugo Souza para um lado do gol e chutando no outro canto.

Aos 33 do primeiro tempo, novamente Carlos Eduardo fez bela jogada pela direita e cruzou na medida para Edson Carioca completar de cabeça sozinho na área e ampliar para os mandantes.

O Corinthians voltou para o segundo tempo ainda sem se encontrar em campo. A situação só melhorou conforme Diniz começou a mexer no time.

E foi justamente com a entrada de Dieguinho, vindo do banco de reservas no lugar de Matheus Pereira, que o Timão reagiu na partida.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Dieguinho cortou do lado direito do campo para a perna esquerda, arriscou de fora da área e contou com um desvio para fazer a bola passar por Walter e ir para o fundo das redes.

O Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira, pela Libertadores, às 21h30 (Brasília) contra o Santa Fé na Colômbia.

O Mirassol joga pela Libertadores na quinta-feira, às 19h, no Maião, contra a LDU.

MIRASSOL 2 X 1 CORINTHIANS

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Victor Luis (Rodrigues); Denilson (Yuri Lara), Neto Moura, Shaylon (Eduardo); Carlos Eduardo (Galeano), Edson Carioca (Andre Luiz), Alesson Técnico: Rafael Guanaes

CORINTHIANS - Hugo Souza; Raniele, André Ramalho, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Allan, Matheus Pereira (Dieguinho), Breno Bidon (Alex Santana), Garro (Labyad), Lingard (Kaio César); Yuri Alberto (Pedro Raul) Técnico: Fernando Diniz

GOLS: Carlos Eduardo, aos 23 do 1º tempo, Edson Carioca aos 33 do 1º tempo; Dieguinho, aos 33 do 2º tempo

ÁRBITRO - Matheu Candançan

CARTÕES AMARELOS - Edson Carioca, Walter, Neto Moura e Galeano (MIR); Allan (COR)

PÚBLICO - 9,943 pessoas

RENDA - R$ 842.360,00

LOCAL - Maião, em Mirassol

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