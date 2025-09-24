Corinthians lança nova camisa e pode estrear a novidade contra o Flamengo na Neo Química Estadão Conteúdo 24.09.25 11h33 O Corinthians está de roupa nova e o terceiro uniforme deverá ser exibido no confronto com o Flamengo, neste domingo, na Neo Química, pelo Campeonato Brasileiro. O lançamento traz camisa e calção nas cores preta e laranja realçando também o escudo do clube. O novo fardamento tem design baseado na coleção "Total 90", que engloba outras agremiações atendidas pela fornecedora de material esportivo nos anos 2000. A camisa traz o escudo corintiano em tom laranja no lado esquerdo do peito enquanto o logotipo da Nike aparece no lado direito. "A nova camisa III do Timão resgata não só um elenco inesquecível, mas uma Era. A Era Total 90", divulgou a Nike em seu site oficial sobre a novidade. A ideia de fazer a estreia da camisa contra o Flamengo é explorar a força das duas maiores torcidas e ganhar uma maior audiência. As novas peças têm previsão de lançamento para esta semana. Esta não é a primeira vez que o time paulista lança o seu terceiro uniforme contra o Flamengo. Em 2020, os dois times se encontraram, mas o resultado foi decepcionante: goleada de 5 a 1 para os cariocas na casa corintiana. Dois anos antes, em 2018, a equipe alvinegra voltou a usar a mesma estratégia e lançou um novo terceiro uniforme, que homenageava Ayrton Senna, para ser usado pela primeira vez em um confronto contra o rubro-negro do Rio. Assim como em 2020, o Flamengo estragou a festa dos anfitriões e venceu o duelo na Neo Química pelo placar de 3 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians nova camisa estreia Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Remo: hora de compensar o estrago 24.09.25 11h09 Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 Futebol Com nova derrota em casa, Paysandu iguala recorde negativo desta Série B Última vitória do Papão ocorreu em julho, na 17ª rodada da Segundona 24.09.25 10h32 Futebol Tuna anuncia Rodrigo Fonseca como novo técnico para a temporada de 2026 Equipe cruzmaltina já tem um substituto para Ignácio Neto, que deixou o clube após o fim da Série D 24.09.25 8h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 Futebol Sem artilheiro, Remo pega o Volta Redonda buscando não se afastar do G4 da Série B Leão Azul encara a equipe carioca fora de casa e precisa vencer para não perder contato com o G4 24.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00