Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians lança nova camisa e pode estrear a novidade contra o Flamengo na Neo Química

Estadão Conteúdo

O Corinthians está de roupa nova e o terceiro uniforme deverá ser exibido no confronto com o Flamengo, neste domingo, na Neo Química, pelo Campeonato Brasileiro. O lançamento traz camisa e calção nas cores preta e laranja realçando também o escudo do clube.

O novo fardamento tem design baseado na coleção "Total 90", que engloba outras agremiações atendidas pela fornecedora de material esportivo nos anos 2000. A camisa traz o escudo corintiano em tom laranja no lado esquerdo do peito enquanto o logotipo da Nike aparece no lado direito.

"A nova camisa III do Timão resgata não só um elenco inesquecível, mas uma Era. A Era Total 90", divulgou a Nike em seu site oficial sobre a novidade.

A ideia de fazer a estreia da camisa contra o Flamengo é explorar a força das duas maiores torcidas e ganhar uma maior audiência. As novas peças têm previsão de lançamento para esta semana.

Esta não é a primeira vez que o time paulista lança o seu terceiro uniforme contra o Flamengo. Em 2020, os dois times se encontraram, mas o resultado foi decepcionante: goleada de 5 a 1 para os cariocas na casa corintiana.

Dois anos antes, em 2018, a equipe alvinegra voltou a usar a mesma estratégia e lançou um novo terceiro uniforme, que homenageava Ayrton Senna, para ser usado pela primeira vez em um confronto contra o rubro-negro do Rio. Assim como em 2020, o Flamengo estragou a festa dos anfitriões e venceu o duelo na Neo Química pelo placar de 3 a 0.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

nova camisa

estreia

Flamengo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Carlos Ferreira

Remo: hora de compensar o estrago

24.09.25 11h09

Ainda dá?

Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento

Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos

24.09.25 11h04

Futebol

Com nova derrota em casa, Paysandu iguala recorde negativo desta Série B

Última vitória do Papão ocorreu em julho, na 17ª rodada da Segundona

24.09.25 10h32

Futebol

Tuna anuncia Rodrigo Fonseca como novo técnico para a temporada de 2026

Equipe cruzmaltina já tem um substituto para Ignácio Neto, que deixou o clube após o fim da Série D

24.09.25 8h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É MELHOR IR SE PREPARANDO...

Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B?

Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão.

23.09.25 21h34

PÓS-DERROTA

Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer'

Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão

23.09.25 23h01

Futebol

Sem artilheiro, Remo pega o Volta Redonda buscando não se afastar do G4 da Série B

Leão Azul encara a equipe carioca fora de casa e precisa vencer para não perder contato com o G4

24.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

24.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda