Corinthians goleia Santos por 4 a 0

O Corinthians goleou por 4 a 0 o Santos, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mais de 40 mil torcedores lotaram a arena Neo Química Arena. As informações são do LANCE!.

O time do técnico Vítor Pereira abriu três gols de vantagem no primeiro tempo, com Gustavo Mantuan, Giuliano e Raul Gustavo. Giuliano voltou a marcar no segundo tempo para fechar o marcador.

O confronto de volta acontecerá no dia 13 de julho, na Vila Belmiro, com o Peixe precisando tirar quatro gols de desvantagem para, pelo menos, levar a decisão por pênaltis. Não há o critério de gol qualificado na Copa do Brasil.