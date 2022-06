Atlético-MG vence o Flamengo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil

O Atlético-MG venceu a disputa contra o Flamengo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Com menos posse de bola e finalizações, a equipe de Turco Mohamed contou com Hulk, autor de um gol e uma assistência, para fazer 2 a 1 no Mineirão. O outro gol foi de Ademir, enquanto Lázaro marcou para o Rubro Negro. As informações são do LANCE!.

Com o resultado desta quarta, em Belo Horizonte, o Galo jogará por um empate no jogo do Rio de Janeiro. Já uma vitória por um gol de diferença do Flamengo levará a decisão para a disputa por pênaltis.

A volta será no Maracanã, em 13 de julho. Antes, os times disputam três rodadas do Brasileirão e as oitavas de final da Libertadores: o Galo enfrenta o Emelec (EQU); o Flamengo duela com o Tolima (COL).