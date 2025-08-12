Capa Jornal Amazônia
Corinthians fecha primeiro turno do Brasileirão com campanha pior do que ano de rebaixamento

Estadão Conteúdo

A derrota do Corinthians diante do Juventude nesta segunda-feira, 11, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocou a campanha no primeiro turno como uma das piores da história do clube. Desde 2006, quando a competição passou a adotar o formato atual - 20 clube e 38 rodadas -, a pontuação do time é a terceira menor, sendo inferior até ao ano do rebaixamento.

Com 22 pontos e cinco vitórias, o Corinthians ocupa a 13ª colocação, a apenas seis pontos do Vasco - primeiro clube na zona de rebaixamento. Para efeitos de comparação, em 2007, o clube paulista terminou na mesma posição ao final do primeiro turno, mas com seis vitórias e 26 pontos somados. Somente as campanhas de 2006 (20) e 2024 (19) foram inferiores àquela registrada nesta temporada.

A colocação do Corinthians pode ficar ainda pior, visto que Vasco e Grêmio têm jogos a disputar ainda pelo primeiro turno. No pior dos cenários, a equipe de Dorival Júnior terminaria estas primeiras 19 rodadas na 16ª colocação - uma acima do Z-4.

Apesar da campanha superior em 2007, foi o segundo turno que sacramentou o rebaixamento do clube, quando conseguiu somar apenas 18 dos 57 possíveis. Já em 2024, pior primeiro turno da história no Brasileirão, o clube do Parque São Jorge conseguiu somar 37 pontos(segundo melhor aproveitamento, atrás apenas do campeão Botafogo) e conquistar a classificação para a Libertadores.

Dorival Júnior tenta repetir esse desempenho. Se na Copa do Brasil o clube se coloca como um dos favoritos antes do sorteio que acontece nesta terça-feira, 12, no Brasileirão, o Corinthians sofre com problemas defensivos e ofensivos - 18 gols marcados e 23 sofridos. O treinador assumiu a equipe a partir da sétima rodada, depois da demissão de Ramón Díaz. A campanha, no entanto, não salta aos olhos.

São 13 pontos somados em 13 partidas - um aproveitamento de 33,3% -, que colocam a equipe em alerta para eventuais riscos de rebaixamento. "Não sei o que precisamos, mas é preciso ter atitude. Está faltando algo", disse o treinador, após a derrota para a Juventude nesta segunda-feira.

Agora, o Corinthians só entra em campo novamente diante do Bahia, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada da competição. Além dos desfalques por lesão, não poderá contar com Angileri, Romero e Cacá, suspensos.

Esportes
