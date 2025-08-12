Corinthians fecha primeiro turno do Brasileirão com campanha pior do que ano de rebaixamento Estadão Conteúdo 12.08.25 10h23 A derrota do Corinthians diante do Juventude nesta segunda-feira, 11, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocou a campanha no primeiro turno como uma das piores da história do clube. Desde 2006, quando a competição passou a adotar o formato atual - 20 clube e 38 rodadas -, a pontuação do time é a terceira menor, sendo inferior até ao ano do rebaixamento. Com 22 pontos e cinco vitórias, o Corinthians ocupa a 13ª colocação, a apenas seis pontos do Vasco - primeiro clube na zona de rebaixamento. Para efeitos de comparação, em 2007, o clube paulista terminou na mesma posição ao final do primeiro turno, mas com seis vitórias e 26 pontos somados. Somente as campanhas de 2006 (20) e 2024 (19) foram inferiores àquela registrada nesta temporada. A colocação do Corinthians pode ficar ainda pior, visto que Vasco e Grêmio têm jogos a disputar ainda pelo primeiro turno. No pior dos cenários, a equipe de Dorival Júnior terminaria estas primeiras 19 rodadas na 16ª colocação - uma acima do Z-4. Apesar da campanha superior em 2007, foi o segundo turno que sacramentou o rebaixamento do clube, quando conseguiu somar apenas 18 dos 57 possíveis. Já em 2024, pior primeiro turno da história no Brasileirão, o clube do Parque São Jorge conseguiu somar 37 pontos(segundo melhor aproveitamento, atrás apenas do campeão Botafogo) e conquistar a classificação para a Libertadores. Dorival Júnior tenta repetir esse desempenho. Se na Copa do Brasil o clube se coloca como um dos favoritos antes do sorteio que acontece nesta terça-feira, 12, no Brasileirão, o Corinthians sofre com problemas defensivos e ofensivos - 18 gols marcados e 23 sofridos. O treinador assumiu a equipe a partir da sétima rodada, depois da demissão de Ramón Díaz. A campanha, no entanto, não salta aos olhos. São 13 pontos somados em 13 partidas - um aproveitamento de 33,3% -, que colocam a equipe em alerta para eventuais riscos de rebaixamento. "Não sei o que precisamos, mas é preciso ter atitude. Está faltando algo", disse o treinador, após a derrota para a Juventude nesta segunda-feira. Agora, o Corinthians só entra em campo novamente diante do Bahia, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada da competição. Além dos desfalques por lesão, não poderá contar com Angileri, Romero e Cacá, suspensos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Corinthians campanha rebaixamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Derrota do Paysandu para o Vila Nova-GO encerra maior sequência de invencibilidade da Série B Além de perder a marca, Papão fechou a rodada na lanterna da tabela 12.08.25 10h44 MMA Sport Club UFC anuncia acordo bilionário com Paramount+ 12.08.25 10h43 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Carlos Ferreira Derrota dolorosa, quando tudo parecia ajudar 12.08.25 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Futebol 'Lei do ex' cala a Curuzu e Paysandu perde para o Vila Nova, permanecendo no Z4 da Série B Nem a pressão da torcida e a forte chuva ajudaram o Paysandu a garantir três pontos e a vaga fora da zona de rebaixamento 11.08.25 23h27 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40